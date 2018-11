Carmena pone sobre la mesa el sexo sin objetivizar a la mujer y acabar con mitos como "la media naranja y príncipe azul"

Publicado 23/11/2018 16:00:48 CET

MADRID, 23 Nov.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha destacado el papel de las mujeres como educadoras de hombres para erradicar su violencia machista, ha instado a disfrutar de relaciones sexuales que no usen a las mujeres como objetos y ha llamado a acabar con los falsos mitos de "la media naranja y el príncipe azul".

Lo ha hecho en el cierre del acto municipal por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este domingo, 25 de noviembre. Con un lazo violeta en la solapa, la alcaldesa ha llamado a "generar olas de emoción" para combatir y prevenir los asesinatos machistas porque "las emociones son la fuerza imparable del ser humano".

"Las mujeres somos educadoras de varones, podemos ser determinantes para decirles que ellos son los responsables de la violencia, que es masculina y machista, que las manos nunca han sido hechas para hacer daño sino para acariciar, trabajar, crear", ha sostenido.

"No queremos dureza sino suavidad, ternura. Se acabó el siglo de la violencia y estamos en el de la capacidad de convencer. Por eso es el siglo de las mujeres, por eso somos el futuro", ha manifestado.

"¿Y qué es hacer el sexo bien? ¿Cómo sabemos qué es hacer bien el sexo? ¿Cómo conseguir que sea un elemento de ternura y no una objetivización, pobre? Tenemos que educar", ha lanzado la regidora dirigiéndose a las mujeres del auditorio.

EL AMOR DE LA LIBERTAD Y LA FELICIDAD, NO EL DE LOS CELOS

También ha puesto sobre la mesa la "trampa" del amor romántico. "Ese gran deseo de que nos quieran no puede ser una enorme trampa. Tenemos que poner sobre la mesa cómo queremos que se nos quiera. No de manera autoritaria, no con celos, sino con libertad y felicidad", ha declarado.

Se trata de "acabar con el mito de la media naranja y del príncipe azul" porque son "mentiras grandísimas". "Nadie es la mitad de nada, no hay medias naranjas, cada una somos una única naranja... Somos las protagonistas de una nueva era y una nueva manera de querer. Queremos ser queridas pero con la manera de la independencia, la libertad y la felicidad", ha terminado.