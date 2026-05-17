El casco histórico de Alcalá de Henares supera las 176.000 visitas durante el puente de San Isidro

El casco histórico de la ciudad complutense supera las 176.000 visitas durante el puente de San Isidro - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El casco histórico de Alcalá de Henares y los recursos municipales registraron más de 176.000 entradas durante el puente de San Isidro, entre el viernes festivo en Madrid, la celebración de la Noche en Blanco y la jornada del domingo.

La jornada de mayor afluencia fue la del sábado, coincidiendo con la tercera edición de la Noche en Blanco, cuando más de 64.000 personas recorrieron las calles del centro histórico y participaron en las más de 140 actividades programadas, informa el Consistorio en un comunicado.

La programación incluyó propuestas culturales, musicales, gastronómicas y comerciales repartidas por distintos espacios de la ciudad, con especial protagonismo para la recién remodelada Plaza de Cervantes, que concentró buena parte de la actividad y del público asistente.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento, alcanzó este año su tercera edición y se consolida como una de las principales citas culturales de primavera en la ciudad.

La primera teniente de alcalde y concejala de Turismo, Isabel Ruiz Maldonado, ha valorado "muy positivamente" el desarrollo de la edición y ha asegurado que "la Noche en Blanco ha llegado para quedarse". "Cuando vecinos, visitantes, artistas, comerciantes e instituciones comparten un mismo objetivo, la ciudad brilla con luz propia. Hay que hacer más Noches en Blanco", ha afirmado.