Casi 80 personas murieron en accidentes de tráfico con tiempo adverso entre 2014 y 2023 en la Comunidad, según estudio

Archivo - Tráfico en la carretera A-6, a 8 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). La Operación Retorno de este Puente de la Constitución ha estado marcada por la mala situación meteorológica debido a la entrada de la borrasca Barra. La Dirección Gener - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 76 personas murieron en más de 134.000 siniestros de tráfico con meteorología adversa (niebla, viento, nieve y lluvia) entre 2014 y 2023 en la Comunidad de Madrid, según el estudio 'Cuidado, mal tiempo. Influencia de la meteorología adversa en los accidentes de tráfico (2014-2023)' de Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial.

De esta forma, la región concentró en sus carreteras el 6,2% de todas las muertes en este tipo de siniestros registradas a nivel nacional, un total de 1.614.

Los datos del informe, recogidos por Europa Press, muestran que en el periodo de análisis cerca de 180.000 personas resultaron heridas y casi 8.000 necesitaron hospitalización debido a la gravedad de sus lesiones. Los autores de la investigación creen que en estos datos "pueden influir múltiples factores", entre ellos, la falta de preparación de los conductores.

En cuanto al tipo de fenómeno meteorológico, la lluvia es el más habitual en los accidentes de tráfico, ya que está presente en el 66% de los siniestros con mal tiempo. Le siguen la niebla ligera (20%) y el viento fuerte (7%).

Por letalidad, los investigadores han comprobado que los accidentes con presencia de niebla intensa son los más peligrosos, ya que cuentan con una letalidad que duplica la registrada en un siniestro convencional.

El informe incluye también una encuesta realizada a 1.700 conductores mayores de 18 años de toda España. Así, el 90% de los conductores afirma carecer de la formación necesaria para conducir con mal tiempo y el 73% han vivido situaciones de riesgo en carretera debido a la climatología adversa.

La falta de visibilidad (44%) es el factor meteorológico que más peligro genera, seguida del aquaplaning (25%). El 38% de los conductores asegura experimentar ansiedad e inseguridad al volante cuando hay mal tiempo.

Por otra parte, el 22% de los conductores (6,2 millones) reconoce cometer infracciones cuando las condiciones meteorológicas son adversas, siendo el exceso de velocidad y no guardar la distancia de seguridad las más frecuentes.

Además, 3,7 millones (13%) dice circular con mal tiempo a pesar de contar con un mantenimiento deficiente del vehículo y el 72% cree que el impacto del cambio climático sobre la seguridad vial será negativo, ya que provocará fenómenos ambientales más extremos y peligrosos.

"Con lluvia, un coche que circula a 90 km/h puede necesitar hasta 32 metros más para detenerse. Por eso, de cara a los desplazamientos de Navidad, queremos recordar a los conductores que, con meteorología adversa, es vital mantener la prudencia, tener el coche en buen estado, moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad para evitar riesgos innecesarios", ha explicado la directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre.