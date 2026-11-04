CCOO advierte de que denunciará a Zarzalejo si sigue sin sentarse a negociar con educadoras infantiles como marca la ley

Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, durante un Desayuno Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid ha advertido de que llevará a los tribunales a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, encabezada por Mercedes Zarzalejo, por no sentarse a negociar con las educadoras infantiles de 0 a 3 años en huelga como mandata la ley.

Así lo advierte el sindicato en un escrito registrado ante la Consejería, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señalan que la normativa vigente sobre relaciones de trabajo --Real Decreto-ley 17/1977-- se establece que durante el preaviso y durante la huelga el comité y el empresario "deberán negociar para llegar a un acuerdo, sin perjuicio de que en cualquier momento los trabajadores puedan dar terminada aquella".

Remarcan que desde que arrancase la huelga --el 7 de abril-- se ha requerido a Zarzalejo que inicie un proceso de negociación para llegar a un acuerdo que ponga fin a los paros. "A día de la fecha la Comunidad de Madrid no ha dado cumplimiento al citado precepto", reprocha el sindicato.

Apuntan --citando la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa-- que los huelguistas pueden reclamar a la Administración que cumpla "dicha obligación" y que si no se cumpliera en un plazo de tres meses podrían "deducir recurso contencioso-administrativo" contra "la inactividad de la Administración".

Es por ello que en este escrito registrado ha pedido formalmente a Zarzalejo que convoque una reunión para negociar "de forma urgente" y ha insistido en que en caso de que no cumpla este precepto legal, el sindicato acudirá a la vía judicial.