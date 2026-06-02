CCOO advierte de "precariedad y brecha de género" en la región y pide medidas "eficaces" frente al desempleo juvenil

Varias personas hacen cola en una Oficina de Empleo, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre tod - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CC.OO ha advertido de la "precariedad" y "brecha de género" que hay en la Comunidad de Madrid y ha pedido al Gobierno regional medidas "eficaces" frente al desempleo juvenil.

Lo ha expresado este martes en un comunicado tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó un 1,39% en mayo con 3.834 desempleados menos en relación al mes de abril, hasta alcanzar la cifra global de 272.542 personas en paro.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en mayo la mayoría de veces en la región (28 veces) mientras que ha subido en 3 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2023.

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de mayo subió un 0,6% en relación al mes anterior, y ganó una media de 25.082 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 3,37% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 127.841 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.920.267 personas.

"Expresamos nuestra seria preocupación ante los datos de paro de registrado en este mes de mayo, que siguen consolidando los problemas estructurales que adolece nuestro mercado laboral: alta rotación, precariedad o brecha de paro que hay entre hombres y mujeres", ha señalado.

RECLAMA UN "CAMBIO" EN LAS POLÍTICAS DE EMPLEO

Para el sindicato, es necesario un "cambio" en las políticas de formación, en las políticas de generación de puestos de trabajo de calidad, en el desarrollo de sectores aparte del sector servicios, que ha concentrado "prácticamente el 75% de las contrataciones en este mes de mayo".

Asimismo, ha reclamado el impulso de una "verdadera política industrial", que permita avanzar hacia un modelo productivo "más equilibrado y que reduzca precisamente la excesiva dependencia del sector servicios".

Finalmente, CC.OO ha exigido la puesta en marcha de medidas eficaces frente al desempleo juvenil, "reinventando" el plan de empleo para vincular las ayudas públicas a la creación de empleo indefinido y de calidad, así como a "una evaluación rigurosa de los resultados del programa actualmente en vigor".