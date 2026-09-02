CCOO advierte de la "precarización" del empleo en la región y de la "excesiva" dependencia del sector servicios

Archivo - Archivo.- Varias personas trabajando en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Madrid ha advertido este miércoles de la "precarización" del empleo en la Comunidad de Madrid, tras conocerse los datos de paro y afiliación correspondientes al mes de agosto, y de una "excesiva" dependencia del sector servicios.

En concreto, el paro registrado en la Comunidad de Madrid subió en agosto en 6.535 personas, hasta situarse en 280.512 desempleados, lo que supone un incremento del 2,51% respecto a julio.

En un comunicado, la organización sindical ha subrayado que este dato contrasta con las cifras a nivel nacional, donde el desempleo sube menos, un 1,89%.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, ha censurado que los datos de la región "tampoco son positivos, en buena parte por el parón vacacional de la actividad en ciertos subsectores". En este caso, la afiliación cayó un 0,93% en relación al mes anterior y perdió una media de 36.422 cotizantes, "una bajada algo mayor que en julio pasado".

También llama la atención el sindicato ante la "excesiva dependencia del sector servicios", que "continúa condicionando la evolución del empleo". Así, recalca que el 81,15% del total de personas desempleadas en la región (227.631 personas aproximadamente) pertenece al sector servicios, "lo que evidencia la dependencia estructural de un modelo productivo basado en actividades de baja estabilidad".

BRECHA DE GÉNERO Y PRECARIEDAD

En la misma línea, ha advertido que las mujeres continúan siendo mayoría entre las personas desempleadas en la región, con más del 60%. Además, la subida del paro en agosto fue más intensa entre ellas, con 3.682 desempleadas más (+2,25%), frente a un aumento de 3.199 varones (un aumento del 2,92%).

La organización sindical ha apuntado además que el desempleo juvenil en el paro registrado también se ha incrementado un 8,19% mensual 1.414 desempleados más.

En declaraciones remitidas a los medios, Miguel Ángel Ruiz Montalbán, secretario de Trabajo y Nuevas Realidades, ha subrayado que, aunque la región lidera la generación de riqueza, "este crecimiento no se distribuye en forma de más empleo estable ni de mejores condiciones laborales para la mayoría de la población trabajadora".

En esta línea, CC.OO. de Madrid ha indicado que los datos muestran "un mercado laboral con profundas sombras de precariedad". Así, el empleo a tiempo parcial se incrementa respecto a hace un año, alcanzando el 16,73% de las personas ocupadas en la región (539.000 personas), "lo cual muestra una tendencia persistente del mercado laboral madrileño".

"Pero lo más grave es la brecha de género en este indicador, con un total estimado de 384.800 mujeres que trabajan bajo contrato parcial en la región, lo que supone un incremento de un 3,1% más en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es la cifra más alta de todas las Comunidades Autónomas y supera el promedio estatal que se queda en el 21,80%. En comparación con las trabajadoras madrileñas, los trabajadores varones madrileños tienen una tasa del 10,52% de empleo a tiempo parcial", ha apuntado.

De esta forma, el sindicato ha remarcado que el crecimiento económico de la Comunidad de Madrid "no está teniendo un reflejo proporcional en el empleo". Según ha subrayado, aunque la región lidera la generación de riqueza, ese crecimiento no se distribuye en forma de más empleo estable ni de mejores condiciones laborales para la mayoría de la población trabajadora.

Asimismo, ha apuntado que se consolida "una precariedad de carácter estructural". "El elevado volumen de personas que, aun teniendo un empleo, continúan inscritas como demandantes pone de manifiesto una realidad preocupante: trabajar en la Comunidad de Madrid ya no es garantía suficiente para abandonar situaciones de precariedad o de pobreza laboral", ha alegado.

En este contexto, el sindicato ha insistido en la necesidad de acelerar la puesta en marcha de nuevas medidas de la Estrategia Madrileña de Empleo, dotándola de mayores recursos.

Reclama, en este sentido, impulsar y acelerar la Estrategia Madrileña de Empleo 2025- 2027, apostar por la reindustrialización, reorientar las políticas de empleo joven y revisar el actual Plan de Empleo Joven, poner en marcha un plan integral de empleo para las mujeres y reforzar la Inspección de Trabajo, entre otras medidas.