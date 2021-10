CCOO alerta del "alto nivel de temporalidad en la población juvenil" en la región

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Madrid ha alertado del "alto nivel de temporalidad en la población juvenil" en la región, que consideran que "no tiene respuesta en las políticas de empleo de la Comunidad de Madrid".

Así lo ha recogido el sindicato en un comunicado tras publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre.

El paro bajó en 9.400 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 2,18% menos con respecto al trimestre anterior, hasta alcanzar un global de 420.400 parados.

Además, desde CC.OO. de Madrid han denunciado que "sigue creciendo el número de personas que siendo mayores de 50 años no tienen empleo y no encuentran cómo adaptarse a la nueva realidad que les exige una vida laboral activa". "Son personas en la mayoría de los casos con distintas cargas y responsabilidades que no hacen más que agravar su situación personal y familiar", han apuntado.

Por ello, el sindicato ha hecho un llamamiento a que se actúe "con agilidad para proporcionarles los recursos necesarios para que tengan una oportunidad de seguir con actividad laboral y por tanto desarrollo personal adecuado".

También han puesto el foco en que "todavía hay un 5% de familias en la Comunidad de Madrid con todos sus miembros en el paro y con una precariedad ante la que no cabe resignarse ni cronificar y mantener".

Por último, han remarcado que los Presupuestos presentados este miércoles por la Comunidad de Madrid "vienen con planes activos de empleo que no reflejan una verdadera solución para las personas sin empleo en Madrid".