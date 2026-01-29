CCOO alerta de que varios ayuntamientos de la Sierra plantean a trabajadores recuperar horas del temporal

El centro de Madrid durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

CC.OO Madrid ha alertado de que varios ayuntamientos de la Sierra de Guadarrama están emitiendo justificantes laborales, tras el paso de la borrasca Kristin, en los cuales "pretenden que los trabajadores afectados recuperen las horas no trabajadas debido al temporal".

En un comunicado, el sindicato ha recordado que tras la reforma de finales de 2024, existe un permiso retribuido por fuerza mayor derivado de condiciones climatológicas, como la ocurrida este miércoles en la región.

"Las horas perdidas por la imposibilidad de acudir al centro de trabajo, ya sea por cortes de carreteras o riesgos derivados del temporal, no son recuperables. Es gravísimo que una institución pública haga una interpretación de la ley que atenta directamente contra los derechos de la clase trabajadora", ha señalado la secretaria general de CC.OO Sierra de Guadarrama, Elena Abad.

Además, el sindicato ha cargado contra estos consistorios porque "han actuado de forma unilateral, sin contactar con los agentes sociales, ignorando el diálogo democrático y los intereses de las trabajadoras y trabajadores". Ha avisado de que "no tolerará retrocesos en derechos que protegen la seguridad y la conciliación frente a la crisis climática".