CCOO censura que el Hospital de Móstoles niegue comida a acompañantes de niños ingresados sin Covid confinados

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado a la Consejería de Sanidad que ordene a la dirección del Hospital de Móstoles que cubra la manutención de los acompañantes de pacientes de Pediatría que se encuentran ingresados en el centro y que no están infectados por Covid-19.

Según un comunicado de la organización sindical, esta situación que consideran "una injusticia y una inequidad" se ha hecho más evidente durante la pandemia porque el acompañante, normalmente un progenitor, no puede acudir a su domicilio, ni tiene establecimientos abiertos para alimentarse, y no puede turnarse con otro acompañante porque está confinado en el hospital.

Para los representantes sindicales, supone un "agravio comparativo y una desigualdad manifiesta en la Sanidad Pública que viviendo en Móstoles y utilizando un hospital público no tengas derecho a esta prestación". Sin embargo, si resides en el barrio de Chamartín (La Paz), Retiro (Niño Jesús), Arganzuela, Usera (12 de Octubre) o Salamanca (Gregorio Marañón) los hospitales sí cubren esta prestación a ello. "Estamos hablando de ciudadanos y pacientes de la misma Comunidad Autónoma, del mismo Servicio de Salud Pública y con los mismos derechos y obligaciones", han subrayado.

PEOR CON LA PANDEMIA

CCOO ha explicado que solo los acompañantes de los menores ingresados por Covid-19 reciben la manutención de desayuno, comida, merienda y cena diarias. El resto, ingresado por otras patologías, carecen de esta prestación, están confinados en el hospital, no tienen cafetería ni establecimientos abiertos para comer, no pueden turnarse con otros sustitutos que se hagan cargo del menor y solo pueden comer sandwich de las máquinas de vending que existen en el hospital.

Es el caso de Isabel, ingresada desde el pasado domingo 10 de mayo con su bebé de 13 meses en el hospital. "Pasó día y medio con solo un vaso de leche y unas galletas que le ofreció amablemente alguna enfermera de su planta. No puede dejar a su hijo solo y como el pequeño no tiene coronavirus, ella no tiene derecho a manutención. La solicitó y la Dirección del centro se la ha negado. Lleva casi una semana comiendo sandwich", ha detallado el sindicato.

Así ocurre con todos los pacientes pediátricos del centro, excepto con los que acompañan a menores con Covid-19, aunque en el momento en que la PCR da negativo también les retiran la manutención.

CCOO solicitó el miércoles al gerente del hospital que anulara esta orden "por injusta y por sentido común", al menos mientras dure la pandemia. Pidió que incorpore la manutención para todos los acompañantes de menores en el centro y llamó la atención por el "agravio comparativo" que supone con otros hospitales de la región, incluso del mismo municipio.

Según el sindicato, el máximo responsable del centro "se ha negado" a implementar la prestación, alegando que responde a una decisión organizativa, amparándose en que "no es obligatorio" y en que la Dirección General de Humanización de la Consejería lo aprobó, en su día.

Desde el Hospital han señalado que hasta ahora no ha habido hospitalización pediátrica durante la pandemia, ya que los pacientes pediátricos se derivaron a La Paz y al Niño Jesús, y han manifestado que el funcionamiento ahora es el mismo que anteriormente, "si hay alguna situación excepcional o de necesidad se ofrece la manutención" a los acompañantes, "pero de forma general no".