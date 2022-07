CCOO cifra en más de un millón el coste para Sanidad del despido "irregular" de interinos en el Hospital de Fuenlabrada

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Sanidad Madrid y Unidas Podemos han denunciado este miércoles irregularidades en los ceses de los trabajadores afectados por la última Oferta de Empleo Público (OPE) del hospital de Fuenlabrada, aprobada con motivo de la ley estatal de estabilización de los empleados públicos.

Responsables del sindicato se han reunido este miércoles con la portavoz de Sanidad de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Vanessa Lillo, para abordar el despido irregular de interinos de mayor antigüedad en el centro para cubrir los puestos de los opositores que han conseguido las 410 plazas fijas que se convocaron en la OPE.

Según datos del sindicato, se tiene constancia de que 40 de los 71 profesionales cesados en el Hospital de Fuenlabrada han demandado a la Consejería de Sanidad, responsable final y subsidiaria de esta decisión, y todos los casos juzgados se están ganando. Así, estima que las compensaciones económicas que tendrá que desembolsar la Comunidad de Madrid por la "irregularidad" en estos ceses ronda 1.120.000 euros.

En concreto, estas demandas se han saldado con indemnizaciones de entre 240 y 320 días. Quince de ellas son de facultativos, enfermeras y trabajadores sociales y las indemnizaciones por cada uno de estos ceses se cifran entre 30.000 y 40.000 euros (600.000), mientras que el las 26 restantes (520.000 euros) corresponden al resto de categorías y están entre 15.000 y 20.000 euros de indemnización por profesional.

En un comunicado conjunto, han recordado que la ley contempla que los interinos de menos de tres años que cesen en su actividad porque viene a ocuparse su plaza no tienen que ser indemnizados pero "no así los que tengan mayor antigüedad". Así, establece que la antigüedad en el puesto debe marcar el orden de cese.

"Este maltrato laboral y lo que está haciendo, lo que supone, es acudir a la justicia y que se tenga que indemnizar a estos trabajadores y trabajadores, lo cual es indemnizar con dinero público. Entendemos que si las cosas se hubiesen hecho bien desde un principio, no tendríamos que estar hablando de eso. Estamos hablando de mucho dinero público que es de los madrileños y madrileñas y por una gerencia que no sabe gestionar, o no ha querido no sabemos muy bien porqué de manera eficiente los recursos, nos vemos en estas circunstancias", ha señalado la diputada Vanessa Lillo.

En esta línea, ha anticipado que Podemos pondrá en marcha diferentes iniciativas en la Asamblea de Madrid para atender aquello que considere "justo", para revertir la situación en el Hospital de Fuenlabrada y, al menos, poner de manifiesto que no está de acuerdo con ella.

UN DESPILFARRO

En la misma línea, desde el sindicato han subrayado que, además de una ilegalidad, la actuación del Gobierno regional constituye un derroche de dinero público.

El Hospital de Fuenlabrada convocó en su última OPE, 410 plazas. En esta convocatoria, 339 profesionales consolidaron plaza. Para que los profesionales que han conseguido plaza fija pudieran incorporarse, la Dirección del hospital ha cesado a 71 profesionales interinos.

Según trasladó CCOO a la Consejería de Sanidad y a la propia Dirección del hospital, el criterio de selección no cumplía los requisitos exigidos por la ley de estabilización del empleo público ni el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). El criterio legal establece que deben abandonar su puesto el personal no fijo, de menor a mayor antigüedad.

En este sentido, el sindicato considera que esta medida ha generado un doble perjuicio a los afectados. "Hay profesionales interinos con más de 12 años de antigüedad en el centro que han sido cesados, mientras que otros de menor antigüedad siguen trabajando. Si se hubiese seguido el criterio que marca el Tribunal de Justicia Europeo, la normativa Estatal y la del propio Sermas, que es a la que apela CCOO, tendrían que haber cesado los interinos con antigüedad de menos de tres años de contrato, cuyo coste de indemnización hubiera sido cero", ha alegado.