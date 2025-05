CCOO critica a la Comunidad por "ser incapaz de resolver sus problemas" y exige a Ayuso recuperar impuestos propios

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha criticado a la Comunidad de Madrid por "ser incapaz de resolver sus propios problemas" y ha exigido a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que recupere los impuestos propios.

Así lo ha indicado ante los medios de comunicación después de que la dirigente madrileña haya reprochado a los sindicatos estar "bien callados" ante los efectos del apagón de la pasada semana porque "están a lo que manda el jefe".

"Yo entiendo que tiene siempre que lanzar balones de afuera para tapar sus propias vergüenzas. A mí lo que me parece vergonzoso con el tema del apagón es que la Comunidad de Madrid tuviera que pedir el nivel 3 de emergencia porque no tiene capacidad de resolver sus propios problemas. Siempre tiene que pedir la ayuda de los demás, en este caso el Estado, para luego criticarlos", ha lanzado.

López ha reclamado a Ayuso que "recupere" los impuestos propios y dinero para "tener recursos y atender a las necesidades" de los madrileños. Ha criticado al Gobierno regional por recurrir el plan del Ejecutivo central para la condonación de deuda a las comunidades autónomas.

"La Comunidad de Madrid no tiene su deuda en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), sino en la banca privada por la que paga más de 1.000 millones de impuestos al año. Lo hace porque no quiere que se sepa en qué se gasta el dinero. Por eso no está sometida a las reglas fiscales y de deuda del conjunto del Estado", ha lamentado.

Además, criticado su "falta de solidaridad por su opacidad" y por su "falta de transparencia" y ha asegurado que los madrileños "pagan la deuda mucho más cara a las entidades privadas y no se va a poder liberar ahora que se hace una propuesta de pago y condenación de la deuda colectiva".

"Si hay alguien que es absolutamente nacionalista, es la presidenta. Nosotros somos y queremos nacionalistas de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es lo que debería ser el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Ya me gustaría tener un debate público con la presidenta, pero no quiere", ha concluido.