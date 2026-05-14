CCOO denuncia que el Campus Lope de Vega nace "sin presupuesto, sin negociación y sin informar a los centros"

Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Educación de CCOO de Madrid ha registrado un escrito ante la Consejería de Educación denunciando que el proyecto Campus Lope de Vega, anunciado como pilar de la estrategia Comunidad de Madrid Región Universitaria, nace "sin presupuesto, sin negociación y sin informar a los centros", además de incumplir el Estatuto Básico del Empleado Público, el Acuerdo Sectorial, firmado hace apenas doce meses, y la Ley reguladora del Consejo Escolar.

Este proyecto, denominado 'c-LoVe', tendrá como objetivo la enseñanza, difusión y certificación con sello propio del idioma español como lengua extranjera, así como la atracción de estudiantes internacionales a la región. La base de este homenaje al autor español del Siglo de Oro será la red regional de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), formada actualmente por 29 centros y seis extensiones.

El programa piloto para su puesta en marcha permitirá incluir en algunos de estos centros, además de estas enseñanzas oficiales de español como idioma extranjero, opciones como los Cursos de Actualización, Perfeccionamiento y Especialización, dirigidos a los estudiantes llegados de otros países, tanto universitarios como de otros.

"Es un campus que queremos implantar no físico, sino un programa para la acreditación, la certificación y la difusión del español. Hemos detectado que en Madrid somos una región donde tenemos una alta demanda en nuestras escuelas oficiales de idioma de los estudios de español como lengua extranjera", señaló la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.

Desde CCOO Madrid han reclamado una convocatoria monográfica inmediata de la Mesa Sectorial sobre el proyecto que, según ha denunciado, se ha tramitado al margen de los cauces de negociación legalmente exigibles.

A juicio del sindicato, la tramitación del proyecto vulnera el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, el apartado 8 del Acuerdo Sectorial de Educación de 23 de abril de 2025 --firmado por la propia Consejería con las organizaciones sindicales-- y el artículo 2 de la Ley 12/1999 reguladora del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

Igualmente, la organización sindical ha reclamado la entrega íntegra de la documentación del proyecto --encaje normativo, presupuesto desglosado, centros piloto, sede del centro coordinador, plantilla prevista y régimen económico--, así como la acreditación del trámite de dictamen ante el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

También ha reclamado la revisión expresa de Oferta de Empleo Público específica para la especialidad de español como Lengua Extranjera, garantías de mantenimiento de la oferta dirigida a población residente y de no introducción de tasas diferenciadas e información oficial previa a las direcciones de centro, claustros y consejos escolares de las EOI afectadas.

Se trata de "un proyecto sin presupuesto sobre una red con carencias estructurales", ha denunciado la organización sindical, que indica que, según la documentación difundida por la Consejería, "no contiene partida presupuestaria específica" alguna asociada a este campus, mientras que sí cuantifica la inversión del resto de los pilares de la estrategia: 700.000 euros para Madrid Campus 365 y 14.800 millones plurianuales para la financiación universitaria 2026-2031.

En la misma línea, el sindicato ha recordado que la red de 29 Escuelas Oficiales de Idiomas y seis extensiones sobre la que se pretende construir el proyecto "presenta carencias estructurales documentadas", con "espacios docentes compartidos con institutos, plantillas con elevada interinidad y oferta limitada de profesorado de español como lengua extranjera".

Asimismo, ha apuntado que el alumnado de esta especialidad representa actualmente el 6,2% del total (2.682 personas en el curso 2024-25), "atendidas sin necesidad de marca, sello ni centro coordinador adicional". Así, ha censurado la creación de un sello autonómico que "añade burocracia sin reforzar la red existente".

Al hilo, la Federación de Educación de CCOO de Madrid ha recordado que el sistema oficial de certificación del español como lengua extranjera ya está consolidado: las certificaciones MCER de las propias EOI, los Diplomas DELE del Instituto Cervantes, el sistema SIELE y el Sistema SACIC, que reconoce a la Universidad Autónoma de Madrid como entidad evaluadora desde febrero de 2025.

Entre otras cuestiones, además, el sindicato ha advertido que la ausencia de Oferta de Empleo Público (OPE) específica para la especialidad "plantea la sospecha fundada" de que el despliegue del proyecto se cubrirá mediante personal interino. Sobre este punto, ha expuesto que el Tribunal de Justicia de la UE ha declarado en cuatro sentencias dictadas entre febrero de 2024 y abril de 2026 la insuficiencia del ordenamiento español para prevenir el abuso de la temporalidad en el empleo público.

En su escrito a la Consejería de Educación también se incluye "reserva expresa de acciones administrativas y contencioso-administrativas" si el departamento que dirige Mercedes Zarzalejo materializa el proyecto "sin atender las solicitudes formuladas".

"La proyección internacional de Madrid como referente del español es un objetivo legítimo, pero no puede edificarse sobre una red docente cuyas condiciones materiales no han sido previamente reforzadas, ni sobre la elusión de los cauces de negociación que la propia Administración firmó hace doce meses. Antes de la marca, las plazas. Antes del sello, la dignidad", ha apuntado la secretaria de la Federación de Educación de Madrid, Aída San Millán.