CCOO destaca "grandes" movilizaciones por Palestina y replica a Comunidad que trabajadores están al lado de la humanidad

No da datos de los paros al ser "muy variados" y subraya la solidaridad con Gaza

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha destacado las "grandísimas" movilizaciones que se han realizado este miércoles con motivo de la huelga general por Palestina en la Comunidad de Madrid, sin dar datos porque los paros eran "muy variados", y ha replicado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que los trabajadores "están al lado de la humanidad".

Así lo ha manifestado la secretaria general del sindicato en la región, Paloma López, a los medios de comunicación desde la Puerta del Sol, donde han realizado una nueva concentración frente a la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, y a la que han acudido decenas de personas con banderas de Palestina.

"Hacemos estas movilizaciones independientemente de que se haya hecho una tregua y se esté todavía hablando de las condiciones de la paz porque pensamos que tiene que haber presión internacional. No podemos bajar la guardia", ha insistido.

En concreto, CC.OO. y UGT han llamado a realizar paros laborales este 15 de octubre en tres turnos, de las 2 a las 4 de la mañana, de las 10 a las 12 y por la tarde de 17 a 19 horas, con asambleas dentro de los centros de trabajos.

Sobre el seguimiento de la huelga general, López ha detallado que el sindicato tiene cifras "variadas" y ha recalcado que "la gente ha hecho paros de media hora o de dos horas". Ha asegurado que "sí ha habido grandísimas movilizaciones y paros en miles y miles de centros de trabajo".

"Podéis ver hoy todas las fotos en redes sociales. Ha sido impresionante la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras hoy con el pueblo de Palestina", ha destacado la secretaria general de CC.OO. Madrid, quien ha pedido "seguir mostrando la solidaridad con el pueblo palestino para que Israel cumpla verdaderamente los compromisos que tiene adquiridos".

LOS TRABAJADORES, "AL LADO DE LA HUMANIDAD"

Este mediodía, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, afirmó que se ha detectado un seguimiento "prácticamente nulo" en los paros convocados por los sindicatos para condenar el conflicto en la Franja de Gaza y señaló que "no tiene ningún sentido en este momento", tras al acuerdo de paz alcanzado entre Palestina a Israel.

En concreto, detalló que en Sanidad, en el turno de noche se ha registrado un seguimiento del 0,007% y del 0,06% en el turno de mañana; en Servicios Sociales ha sido del 0,1%; en Educación, del 2,7%; un 1,12% en el transporte de la región; un 5,95% en Metro, aunque han podido salir todos los convoyes; y un seguimiento prácticamente nulo en autobuses interurbanos, urbanos y Metro Ligero; mientras que ha alcanzado el 4% en la Agencia de Seguridad y Emergencias 112.

Al ser preguntada por esta cuestión, López ha replicado al consejero que "no tiene ni idea de lo que habla" y le ha animado a pasar por un centro educativo para "escuchar a los profesores", en referencia a las quejas de varios docentes a los que se les pidió descolgar banderas palestinas de los colegios.

"Hoy están aquí montones de profesores. Que les pregunten qué es lo que sienten. Es una vergüenza que la Comunidad de Madrid no deje hablar en los colegios de Palestina y que impida la libertad de expresión de la que tanto hacen gala", ha censurado.

En esta línea, la secretaria general de CC.OO. Madrid ha pedido al Gobierno regional que "salga de los despachos de una vez" para que vea lo que "verdaderamente piensa la gente, especialmente la joven, que está muy vinculada a este tipo de movilizaciones".

"El consejero solamente tiene que saber una cosa: hay gente, personas y trabajadores que estamos en el lado de la humanidad y ellos lamentablemente están en el lado inhumano de esta vida", ha lanzado López, quien ha sostenido que el sindicato "seguirá en las calles todo el tiempo que haga falta en defensa del futuro de los palestinos y de Gaza".