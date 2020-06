CCOO exige un plan estratégico para aumentar plantilla y trenes en Metro y augura "graves problemas" en caso contrario

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado a Metro de Madrid un plan estratégico que suponga un refuerzo de plantilla y la adquisición de nuevos trenes para garantizar la correcta prestación de servicio dado que, en caso contrario, augura "graves problemas" en el futuro.

En un comunicado, el sindicato detalla que la compañía solicitó hace un mes contratar a 300 nuevos maquinistas más y que sigue a la espera de obtener la autorización de la Consejería de Hacienda y ha recordado que sigue "pendiente" otra "promesa" como es la adquisición de 60 nuevos trenes.

El sindicato exige la creación de empleo en otros colectivos "igualmente fundamentales para el servicio" y detalla que la mitad de las unidades móviles tienen más de 30 años, superando así la "vida útil que recomiendan los fabricantes".

"Esta situación conllevará en un futuro próximo graves problemas, tanto por la falta de personal, en muchos colectivos, como por la falta de trenes, para prestar y mejorar la calidad del servicio que llevan

demandando los usuarios en los últimos años", ha apuntado en alusión a los trenes para recordar que la adjudicataria tardará varios años en entregarlos.

La única solución que está poniendo la Dirección de Metro ante esa enorme carencia de trenes y plantilla, a fecha de hoy, es el ofrecimiento de miles de horas extras para aquellos colectivos de nuestra empresa donde es acuciante esta falta de personal", ha criticado.

Por ello, ha reclamado el diseño de un plan estratégico que contemple "qué servicio se pretende dar, con qué plantilla y en qué condiciones" con una "carta de servicios de calidad, con un plan de empleo y un parque de material acorde"

"Somos conscientes y entendemos que la situación por la que está pasando toda la ciudadanía, y sus efectos se pueden prolongar en el tiempo, pero esto no puede ser una excusa para no hacer absolutamente nada, la inversión en horas extras puede ir destinada a la creación de empleo, que deberíamos estar negociando en el Convenio, y que actualmente está paralizada".

Metro de Madrid ha asegurado que continúa con la tramitación para la autorización por parte de la Consejería de Hacienda para la contratación de 300 nuevos maquinistas y que "en ningún caso ha suspendido el proceso" y que está previsto que en verano entren en plantilla 45 nuevos efectivos.

No obstante, ha añadido que para el resto aún no dispone de plazos dado que la crisis del coronavirus ha "paralizado" los tiempos de dicho procedimiento y que su incorporación no puede tener lugar en el plazo aludido en octubre del año pasado.

"Esto no quiere decir que no se vaya a hacer si no que tendrá otros tiempos a los anunciados en octubre cuando no se sabía que nada de esto ocurriría", han replicado desde la compañía.

Por otro lado, ha recordado que esta misma semana se ha retomado la formación de 45 nuevos maquinistas, que está previsto que se incorporen a la plantilla este verano, y que se suman a los 100 nuevos maquinistas que entraron en la plantilla en año pasado y a los 360 que se contrataron en 2016.