CCOO remarca que la Comunidad es la segunda región en la que menos desciende el paro y alerta de la brecha de género

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Madrid ha remarcado este martes que la Comunidad de Madrid ha sido la segunda región en la que menos ha descendido el paro en el mes de abril con respecto a marzo, pese a que ha coincidido además con la Semana Santa, y ha alertado que además se mantiene la "preocupante" brecha de género en el desempleo.

"Desde CC.OO. de Madrid hacemos una valoración más bien pesimista de los datos del desempleo de la Comunidad de Madrid, porque venimos de tres meses consecutivos de una subida importante del paro y ahora tenemos una bajada muy leve del desempleo, un 1,56 %, que es una de las comunidades autónomas, además, las que menos ha bajado el desempleo. Por tanto, no somos nada optimistas", ha remarcado la secretaria de Trabajo y Nuevas Realidades de CCOO Madrid, Mª Fe Sastre.

En un comunicado, la organización sindical ha subrayado que a pesar de que la Semana Santa ha coincidido en este mes de abril "es muy negativo" que la región sea la segunda que menos reduce el desempleo respecto al mes anterior.

"Mientras que en el resto de España el desempleo desciende un 2,6% respecto a marzo, en la Comunidad de Madrid sólo desciende un 1,5%, manteniéndose la preocupante brecha de género entre trabajadores y trabajadoras, al suponer el desempleo femenino casi el 60% del total de personas desempleadas", ha insistido.

En opinión del sindicato, esta situación muestra "el agotamiento de un modelo productivo que ni con el sector turístico y comercial es capaz de generar dinamismo en el mercado laboral madrileño".

"Venimos denunciando de hace meses que la Comunidad de Madrid tiene una estrategia de empleo encima de la mesa que tiene que desarrollar y que parece ser que no está dando los frutos o no se está desarrollando de forma adecuada, porque no está dando los frutos que realmente necesitamos", ha lamentado Sastre.

En este sentido, CC.OO. Madrid ha reclamado que se potencie más el sector industrial con una "Nueva Estrategia Industrial y Energética", adaptada a los cambios del mercado, tanto con inversiones como con más cualificación profesional. "Hay una Estrategia Industrial que creemos que es la que debe empujar un mercado productivo diferente a lo que tenemos actualmente. No podemos mantener una actividad con el sector de la hostelería y del turismo como única herramienta para bajar el desempleo y para obtener un empleo de mejor calidad y mejor valor añadido", ha añadido la portavoz.

Así, el sindicato ve "imprescindible" adelantar algunas medidas de la "Estrategia para el Empleo de la Comunidad de Madrid", previstas en los presupuestos, "que sean más útiles adecuándolas a la actual situación económica de la región en cuanto a la cualificación y formación para el empleo en los sectores que demandan personal especializado".

"La Comunidad de Madrid no puede seguir perdiendo oportunidades de generar empleos de calidad y estables, con igualdad, por negarse a trabajar en un cambio profundo del modelo actual de producción", ha alegado la organización sindical.