CEIM alienta un Madrid apoyado en la industria y apuesta por una FP "más atractiva" ante demanda de profesionales

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha alentado una región apoyada en el "potencial" de su industria, que es necesario desarrollar, y ha apostado por una Formación Profesional (FP) "más atractiva" ante la demanda de profesionales.

"Se deben favorecer más iniciativas y que esté más equilibrado. La industria garantiza un empleo mejor remunerado, más estable y de más calidad. Es importante que Madrid desarrolle ese potencial que tiene", ha expresado en una entrevista concedida a Europa Press.

En los últimos años, la región ha contemplado el desarrollo de nuevas industrias, como las bases de datos, la Inteligencia Artificial (IA), el farmacéutico y el área de defensa. Según las perspectivas a medio y largo plazo, Madrid está yendo "en la buena dirección".

"Tiene la capacidad para atraer empresas muy variadas. Desde luego, siempre va a ser una región de servicios y eso no va a dejar de serlo, pero yo creo se está demostrando que tenemos un enorme atractivo por el lugar que estamos geográficamente en España y por las conexiones que tenemos tanto con Europa como con América", ha apuntado Garrido.

Para ello, ve importante dar herramientas, facilitar las infraestructuras y suministrar el talento que necesitan este tipo de empresas, así como trabajar en el acceso a la energía. "Este es un tema que hay que afrontarlo, también fiscalmente, favoreciendo las inversiones que se tienen que llevar a cabo para poder desarrollar esas estructuras de la redistribución", ha añadido.

Considera la patronal que Madrid es "un surtidor de talento" que cuenta con "magníficas universidades y centros de formación profesional" y ha animado a hacer "más atractiva" la FP puesto que casi la mitad de los empleos que se demandan en la región son con estos perfiles.

"Creo que hay que ir trabajando en equilibrar eso para que las empresas vean cubiertas sus necesidades pero que también los jóvenes tengan una mayor satisfacción de que han encontrado una salida profesional. Se ha avanzado mucho, pero hay que avanzar más todavía", ha subrayado.

Asimismo, ha pedido "proteger" al comercio tradicional, cuyo problema principal está en su competencia con las grandes marcas y los nuevos modelos como el comercio electrónico, que cada vez son más habituales, sobre todo en los jóvenes.

"El comercio en las calles, en las ciudades y en los pueblos es fundamental porque aporta mucho más que una actividad económica, que ya es de por sí importante, da seguridad, alegría y convivencia. Por lo tanto, es un bien a proteger", ha insistido.

Sobre la política fiscal madrileña, Garrido ha puesto de ejemplo la deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el tramo autonómico, una medida de "absoluta justicia y que es enormemente positivo". "El miedo que tenemos es que por parte del Gobierno central se pretenda limitar todas esas actuaciones en esta materia", ha trasladado.

"LUGAR ÓPTIMO" PARA GRANDES EVENTOS

En nueve meses, la capital acogerá el Gran Premio de Fórmula 1, un acontecimiento deportivo "de tal dimensión y magnitud" con un peso económico "innegable" que complementará el calendario de actividades de Madrid, que "ya empieza a estar bastante lleno, afortunadamente".

"Se beneficiarán desde luego los hoteles, los restaurantes, el comercio y el transporte. Es muy generalizado el impacto que tiene en todo el tejido empresarial madrileño, pero sobre todo es la imagen de Madrid como un lugar idóneo para llevar a cabo acontecimientos de enorme impacto", ha recalcado.

El presidente de CEIM ha insistido en que estos eventos despiertan el interés por invertir, vivir y visitar Madrid, aunque ha reclamado mejores medidas de seguridad tras las protestas propalestinas que interrumpieron la final de La Vuelta a España.

"Lo grave es que además fue alentada desde las propias responsables de mantener la seguridad porque vieron con buenos ojos que se produjera eso por una cuestión política e ideológica. Estoy seguro de que no se va a repetir y que Madrid va a dar la imagen que siempre ha dado: un lugar óptimo para celebrar un evento de estas características", ha manifestado.

Ante la demanda de actividades, también considera "fundamental" la puesta en marcha del Palacio de Congresos, un recinto que "aportará muchísimo" a Madrid y que responderá a las necesidades de las empresas y de los operadores. Hace un mes fue licitada la concesión de obra y explotación.

"Ifema Madrid ha conseguido eventos que era imposible en su momento pensarlo, pero el problema es que ya se nos va quedando pequeño. Es indignante que haya pasado tanto tiempo con una infraestructura en el centro de Madrid sin que se haya resuelto el problema y hayamos tenido tantos años hurtando a las empresas de poder realizar eventos de enorme importancia", ha asegurado.

Preguntado por si la capital debe dar el paso para acoger los Juegos Olímpicos, Garrido ha destacado que la ciudad "está preparada y se merece" ser sede, aunque ha reconocido que se tienen que dar unas determinadas circunstancias y que la iniciativa sea del Ayuntamiento y del Comité Olímpico Español.

ACORTAR PLAZOS EN VIVIENDA

Por otra parte, la patronal madrileña ha abogado por acortar los plazos para construir vivienda en la región ante la falta de oferta y, en especial, por la unidad de las administraciones y partidos políticos con el objetivo de poner solución a un problema de "enorme dimensión".

"La foto de la 'Operación Campamento' nos recordaba que hace 20 años se anunciaba lo mismo. En esa imagen estaban las tres administraciones, mientras que en la de este año estaba solo una. No solo estamos igual, sino que estamos peor. Hay que actuar en muchos frentes, fundamentalmente en la oferta", ha señalado.

Asimismo, ha apuntado que hay que actuar fiscalmente en la vivienda en España porque "como todo a la actividad está muy gravada". Ha añadido que tienen "esperanza" en la nueva Ley del Suelo de la Comunidad porque dará "un impulso importante".

"Si va a ser suficiente o no, es complicado de saber por el incremento de la población en Madrid. Pero hay que empezar por algo. Creo que son iniciativas buenas y que se han trabajado con el sector porque en muchos casos nos encontramos con que las administraciones legislan de espaldas a aquellos que luego van a tener que invertir y poner los ladrillos y construir", ha argumentado.