CEIM celebra elecciones como oportunidad para recuperar "estabilidad": "Se había llegado a una situación insostenible"

Archivo - El presidente de CEIM y vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido, durante un Foro de la Nueva Economía, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE) ha celebrado la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre como "una oportunidad para recuperar la estabilidad institucional" al considerar que se había llegado a "una situación insostenible".

En concreto, su presidente, Miguel Garrido, ha destacado, en declaraciones remitidas a los medios, que la convocatoria de elecciones anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una "muy buena noticia".

"Ningún país, España desde luego, puede prosperar cuando se erosiona la confianza en sus instituciones, se cuestionan principios básicos como la libertad de empresa y la propiedad privada y cuando la confrontación sustituye a los acuerdos", ha sostenido.

Señala que España necesita "recuperar estabilidad, seguridad jurídica y una visión de futuro". "La convocatoria electoral es el primer paso para conseguirlo", ha remachado.

En este sentido, los empresarios madrileños han recordado que durante la Asamblea General celebrada el pasado mes de junio ya reclamaron la necesidad de un adelanto electoral ante "una situación de creciente deterioro institucional e incertidumbre que estaba afectando a la confianza de ciudadanos, empresas e inversores".

Desde CEIM confían en que el próximo proceso electoral permita a los españoles "definir un nuevo horizonte para el país y que contribuya a fortalecer las instituciones y a impulsar un entorno que permita a las empresas desarrollar su actividad con certidumbre", favoreciendo, a su juicio, "el crecimiento económico y la creación de empleo y oportunidades para todos".