CEIM cree que con el presupuesto prorrogado en Madrid se puede seguir "trabajando bien"

Publicado 21/02/2020 12:31:27 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha opinado este viernes que con el presupuesto de la Comunidad de Madrid prorrogado se puede seguir "trabajando bien", aunque ha admitido que le gustaría que hubiera un nuevo presupuesto "cuanto antes".

Tras considerar que el presupuesto actual "ha dado buenos resultados" y "está funcionando bien", ha dicho que el que no haya un nuevo presupuesto "no es tan grave como si hubiera que cambiar un presupuesto radicalmente opuesto al que tenemos actualmente que no nos permitiera que la sociedad pudiera trabajar y desarrollarse".

"Me gustaría que hubiera un presupuesto cuanto antes, pero también considero que con el presupuesto prorrogado podemos y de hecho estamos trabajando bien las empresas y la propia sociedad", ha agregado el líder de la patronal madrileña, quien se ha pronunciado a este respecto durante un desayuno informativo del Nueva Economía Fórum.