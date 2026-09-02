CEIM subraya que un 20% del empleo creado en el último año fue en Madrid y dice que la regularización aumentó el paro

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha subrayado este miércoles que la región ha creado en el último año casi 140.000 puestos de trabajo, el 20,3% del conjunto de España, y ha advertido que, aunque el impacto de la regularización de inmigrantes amortigua la importante caída de la afiliación, incrementa "notablemente" el paro.

En el caso de la región, además de la creación de empleo en el último año, desde la patronal madrileña también han remarcado que la contratación indefinida a lo largo de este año ha sido 6 puntos superior a la media estatal.

A nivel nacional, en cambio, ha subrayado que el paro subió en 44.419 personas en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes. Según ha remarcado la patronal madrileña, de esas más de 44.000 personas, 16.000 eran extranjeras.

"Los datos de agosto muestran que el paro a nivel nacional ha crecido el doble que el año pasado. Esto es una consecuencia del chapucero proceso de regularización de inmigrantes que llevó a cabo el Gobierno central sin tener en cuenta criterios de inserción laboral", ha indicado Francisco Aranda, portavoz de CEIM, en declaraciones remitidas a los medios.

Desde CEIM también han remarcado que continúa creciendo la cifra de trabajadores demandantes de empleo, dado que sus contratos son temporales, discontinuos o a tiempo parcial, alcanzando ya 1.358.244 personas. Así, ha destacado, los contratos indefinidos a tiempo completo en agosto "han supuesto solamente el 15,7% de todos los firmados".

"Solo 15 de cada 100 empleos han sido indefinidos a tiempo completo, lo cual refleja dos cosas: el sentimiento de incertidumbre existente en el mundo empresarial y los desproporcionados impuestos laborales que sufrimos las empresas y que las pymes ya no pueden seguir asumiendo", ha lamentado el portavoz de la patronal.

En este contexto, CEIM ha criticado" los nuevos costes sociales que se ciernen para el próximo ejercicio, en un marco de desbocada inflación y caos migratorio". "Es un error que el Gobierno fundamente la sostenibilidad de las pensiones en inmigración descontrolada y subir impuestos y cotizaciones; en lugar de facilitar la contratación estable, el dinamismo económico con fiscalidad razonable, la seguridad jurídica, el control del absentismo, la inmigración ligada a contratos y una bajada selectiva de cotizaciones", ha alegado.

Desde la patronal madrileña también han alertado antes unas "políticas que incentivan y celebran la ampliación de la cifra de personas que perciben subsidios" al ser "enormemente dañinas para estimular la búsqueda de empleo".

Así, ha alertado sobre la creciente cifra de perceptores del ingreso mínimo vital (2,5 millones) y del subsidio de desempleo (466.000 personas). El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo supera la cifra de 1.850.000 parados, con una percepción media solamente 200 euros por debajo del SMI.

Con respecto a la situación en Ceuta, desde la patronal madrileña han trasladado un mensaje de apoyo a sus ciudadanos "ante la dejadez del Gobierno nacional" y, en particular, a las empresas ceutíes, "abocadas a inevitables pérdidas a largo plazo, en un marco de incertidumbre institucional y latente conflictividad social, que impiden el desarrollo de la actividad económica en libertad".