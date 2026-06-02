CEIM subraya que Madrid se acerca a los 4 millones de afiliados, creando el 23,1% de los puestos de trabajo en España

Archivo - Fachada de la oficina del INEM, a 4 de marzo de 2025, en Madrid (España). El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 1,45% en febrero con 4.172 desemplea - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha subrayado que la región se acerca ya a los cuatro millones de afiliados, creando el 23,1% de los puestos de trabajo en España.

Lo ha manifestado este martes en un comunicado tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó un 1,39% en mayo con 3.834 desempleados menos en relación al mes de abril, hasta alcanzar la cifra global de 272.542 personas en paro.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en mayo la mayoría de veces en la región (28 veces) mientras que ha subido en 3 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2023.

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de mayo subió un 0,6% en relación al mes anterior, y ganó una media de 25.082 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 3,37% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 127.841 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.920.267 personas.

"De cada cuatro empleos creados en España en el último año, uno lo ha hecho en la Comunidad de Madrid. En total han sido 130.000 empleos. En cualquier caso, esta cifra podría ser incluso mejor si se abordaran adecuadamente tres grandes retos de nuestro marco laboral", ha apuntado el portavoz de CEIM, Francisco Aranda.

IMPULSO A LA CREACIÓN DE EMPLEO

En este sentido, la patronal madrileña ha señalado que la regularización de inmigrantes y la "buena marcha" de la hostelería han supuesto "un impulso a la creación de empleo en mayo". Ha pedido que los costes de Seguridad Social "dejen de ser un impuesto creciente sobre el empleo, especialmente sobre los autónomos", para consolidar esta tendencia.

"Hay que abordar el desbocado absentismo que hace desangrar sobre todo a las pymes. En segundo lugar, las elevadas cotizaciones sociales, que son un impuesto a la contratación que pagamos trabajadores y empresarios. Y en tercer lugar, la rigidez laboral de la última reforma", ha defendido.

Cree CEIM que los "efectos" de esta circunstancia se ven en que el 57% de la contratación "ya es temporal" en España y que 1.200.000 trabajadores están inscritos en el desempleo para "buscar otra ocupación adicional". "Se está fomentando el pluriempleo, que es una precarización de la vida de las personas", ha indicado.

Según sus datos, en Madrid se ha recaudado un 9,5% más que el año anterior, que ya supuso un 8% adicional con respecto a la comparativa interanual. Considera que esta situación "impide de forma notable la creación de empleo a tiempo completo" y que los conceptos nuevos de recaudación "suponen casi 120 millones de euros al mes para las empresas y trabajadores madrileños".