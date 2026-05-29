Cerca de 75 policías municipales se desplegarán en el entorno del Metropolitano para los conciertos de Bad Bunny

Bad Bunny - EUROPA PRESS

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid desplegará unos 75 agentes de Policía Municipal para garantizar la seguridad en el entorno del estadio Riyadh Air Metropolitano durante los diez conciertos que el artista puertorriqueño Bad Bunny llevará a cabo en la capital, empezando por este mismo sábado.

Así lo ha confirmado la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, quien ha señalado que los agentes garantizarán la movilidad. Además, también se desplegará el servicio de drones y los dispositivos se podrán ir adaptando según la experiencia de los conciertos.

En declaraciones a la prensa, la vicealcaldesa ha incidido en que el Metropolitano es un recinto "muy rodado" en lo que respecta a la celebración de grandes eventos. Asimismo, ha señalado que Samur-Protección Civil se desplegará también en las inmediaciones del estadio.

"Es un concierto muy importante, pero ya ha habido otros conciertos de lleno completo en el estadio Metropolitano y, por lo tanto, el dispositivo es similar", ha remachado Sanz, que pese a todo ha incidido en que el cantante puertorriqueño actuará diez días en Madrid con una asistencia total de unas 600.000 personas.