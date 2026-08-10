El chef José Andrés anima a visitar los pueblos afectados por el incendio de la Sierra Oeste de Madrid

Efectos del incendio forestal de la sierra oeste de Madrid, en la finca La Granjilla, a 26 de julio de 2026, en Cadalso de los Vidrios, Madrid (España). El incendio obligó a desalojar el sábado 25 de julio Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El chef José Andrés, fundador de World Central Kitchen (WCK), ha animado a la ciudadanía a visitar los municipios afectados por el gran incendio forestal que ha azotado la Sierra Oeste de Madrid y consumir en sus bares, mesones y restaurantes como una forma de contribuir a la recuperación económica de los negocios locales.

"Veníos a pueblos como Villamanta, encontrar un bar, mesón o restaurante y a comer", ha señalado el chef en un mensaje publicado en la red social 'X', en el que reclama apoyo para unas localidades donde, según explica, "el turismo se ha caído en picado".

Durante el vídeo, desde un establecimiento hostelero de Villamanta, el cocinero explica que los incendios han afectado a los establecimientos "de muchas maneras", entre ellas por la pérdida del turismo que habitualmente llega durante los meses de verano a la zona de la sierra.

"Antes había un turismo de verano, de gente que venía al pantano, gente que venía a la sierra, y todos esos turistas han dejado de venir", relata José Andrés, quien considera que una de las formas más sencillas de ayudar es desplazarse hasta estos municipios y consumir en sus establecimientos.

En este sentido, destaca que Villamanta se encuentra "a 30 minutos de Madrid" y anima a madrileños y visitantes a coger el coche y acercarse con sus familias para comer en alguno de los restaurantes de la localidad.

"Es una forma de apoyar muy bonita y muy maravillosa, para que estos negocios salgan adelante", afirma el chef, para concluir que, de este modo, "les damos entre todos un empujón".