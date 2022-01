Cibeles oficializa la renuncia del edil de Recupera y hará que desde febrero Más Madrid sea el grupo mayoritario

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles ha oficializado este martes la renuncia al acta del concejal de Recupera Madrid Felipe Llamas, disconforme con el apoyo al presupuesto por parte del Grupo Mixto, por lo que desde el mes de febrero, con la entrada de un nuevo edil de la lista de Más Madrid, el grupo que encabeza Rita Maestre volverá a ser el mayoritario en la Cámara.

Felipe Llamas fue electo por la candidatura de Más Madrid, aunque en marzo de 2021 tomara la decisión --junto a Marta Higueras, José Manuel Calvo y Luis Cueto-- de escindirse del grupo municipal bajo el paraguas de Recupera Madrid por diferencias en la constitución de la plataforma. En septiembre Recupera Madrid adquirió la condición de Grupo Mixto en el Ayuntamiento.

"El hecho de no haber sido capaz de convencer a mis compañeros para llevar a cabo el diálogo y negociación en unas condiciones de búsqueda de consensos amplios me lleva a tomar la decisión de presentar mi renuncia, dejando claro que no estoy de acuerdo con los presupuestos de Almeida para 2022. En cualquier caso, por el bien de la ciudad de Madrid, espero que acierten con sus decisiones y tomen las medidas adecuadas", explicaba Felipe Llamas al tomar la decisión de renunciar al acta el pasado mes de diciembre.

Según el procedimiento, la vacante será ocupada por el siguiente candidato de Más Madrid en las elecciones de 2019. Se trata de Chisco Fernández, número 25 de la lista.

El Grupo Mixto, integrado por ediles escindidos de Más Madrid y reunidos en la estrategia Recupera Madrid, cuentan con un concejal menos desde finales de diciembre, pasando de cuatro a tres, mientras que Más Madrid ganaría uno, saltando de quince a dieciséis.

Esto se traduce en que Más Madrid volverá a ser de nuevo el grupo mayoritario de la Corporación, como ya lo era antes de la salida de los cuatro ediles escindidos. Detrás de Más Madrid se encontraría el PP (15), Cs (11), PSOE (8), Vox (4) y Recupera Madrid (3).