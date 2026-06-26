El cierre de la Línea 10 de Metro se ampliará desde el 4 de julio desde Nuevos Ministerios a Plaza de Castilla

Archivo - Parada de autobús del servicio especial gratuito para sustituir a la L10 de Metro - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cierre de la Línea 10 de Metro de Madrid (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) se ampliará desde el próximo día 4 de julio al tramo comprendido entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla por obras de mejora en la estación de Cuzco, un corte que se prolongará hasta finales de agosto.

Las obras que el Gobierno regional está acometiendo en la estación de Santiago Bernabéu de esta línea obligó a interrumpir la circulación en L10 desde el 28 de marzo entre Nuevos Ministerios y Cuzco, con servicio alternativo gratuito de autobús de la EMT, con previsión de permanecer hasta final de año.

Desde la compañía metropolitana han apuntado que, aprovechando este corte, se acometerán ahora obras de mejora en la estación de Cuzco. Debido a ello, la circulación de trenes estará interrumpida desde el 4 de julio y hasta finales de agosto entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla.

Durante las obras, que cuentan con un presupuesto de 1,7 millones de euros (IVA incluido), se va a aprovechar para realizar tareas de impermeabilización de la infraestructura. Además, se va a proceder a la retirada del amianto de la bóveda de la estación y de los diferentes cuartos técnicos.

El Gobierno regional ha recordado que los viajeros afectados por el cierre de la estación disponen de un servicio especial de autobuses, de carácter gratuito, que ya cubre el tramo entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla.

Una vez finalizadas las actuaciones en esta estación, la suspensión del servicio en L10 volverá a ser entre Nuevos Ministerios y Cuzco hasta finales de año, manteniéndose en todo momento el servicio especial de autobuses.

OBRAS EN SANTIAGO BERNABÉU CASI AL 45% DE EJECUCIÓN

El proyecto de renovación integral de Santiago Bernabéu se acerca ya al 45% de ejecución. Una vez finalizados los trabajos de excavación bajo losa de cubierta de los niveles de vestíbulo e intermedio, actualmente se está ejecutando la losa del nuevo nivel intermedio entre plantas.

Este nivel está muy cerca de la bóveda de la estación original y, cuando se complete su estructura, se empezará la demolición de dicha estación original.

Con una inversión de 66 millones de euros, la futura estación de Santiago Bernabéu será completamente accesible gracias a la instalación de 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas. Además, se triplicará el espacio disponible y se pasará de una superficie de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400, lo que permitirá adaptarse a la demanda de usuarios, especialmente elevada en días de partido y eventos.

El rediseño del espacio mejorará la experiencia de los ciudadanos, con accesos más ágiles desde la calle al andén, al sustituir los pasillos por un gran vestíbulo desde el que se visualizarán los niveles intermedios y la llegada de los trenes. En el año 2025, la infraestructura contabilizó cerca de 4 millones de entradas, llegando a superar los 34.000 viajeros en jornadas con encuentros destacables.

El objetivo del Gobierno regional es inaugurar este nuevo diseño a lo largo del primer trimestre de 2027, coincidiendo con el 125º aniversario de la fundación del club blanco y el 80 cumpleaños de su estadio.