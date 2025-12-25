Cinco atendidos en el incendio de una vivienda en Móstoles - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado atendidas por los sanitarios del Summa 112 en el incendio de una vivienda en la calle Madrid, a la altura del número 14, de Móstoles, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En concreto, Protección civil de Móstoles ha trasladado a las dos personas que estaban dentro de la vivienda cuando se ha iniciado el incendio, una mujer 77 años y un hombre de 55, al Hospital Universitario de Móstoles, con intoxicación leve por inhalación de humo.

El incendio se ha situado en el primer piso en un bloque de cuatro alturas y ha comenzado en el salón de la vivienda. Desde allí, se ha extendido al resto de las habitaciones con una gran carga de fuego, lo que ha provocado que las llamas hayan roto por la fachada.

Las mismas fuentes han precisado que la gran cantidad de humo se ha acumulado en el hueco de la escalera. Los dos ocupantes de la vivienda afectada no estaban atrapados.

Hasta el lugar del incendio han acudido cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han extinguido el fuego, han ventilado el hueco de escalera y han permitido a los vecinos el regreso a sus casas tras comprobar los niveles de CO2.

La Policía Local de Móstoles se ha hecho cargo de las investigaciones.