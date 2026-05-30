Cinco detenidos por robar maquinaria valorada en más de 42.0000 euros en una nave de San Agustín de Guadalix

1091609.1.260.149.20260530104449 Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cinco personas tras robar maquinaria de mantenimiento en una nave perteneciente a una empresa de infraestructuras y energías renovables, valorada en más de 42.000 euros, en el municipio de San Agustín de Guadalix.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril cuando el encargado de la empresa interpuso una denuncia al percatarse que le habían sido sustraídas diversas máquinas de limpieza y jardinería, valoradas en 42.289 euros, ha informado la Benemérita en un comunicado.

Tras llevar a cabo diversas investigaciones se logró identificar a los presuntos autores, quienes actuaron de forma organizada y coordinada, distribuyéndose funciones entre sí, así como apoyo logístico para la ejecución y posterior huida.

Además, se comprobó que uno de los encartados era trabajador de la empresa, quien facilitó la información para cometer los hechos delictivos, así como las llaves de acceso a la nave para que de este modo el resto de autores ejecutaran la sustracción de maquinaria.

Finalmente, todos ellos han sido acusados de delito por robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. Además, cuentan con multitud de antecedentes por delitos contra el patrimonio.