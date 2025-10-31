Cinco estaciones de Metro se convierten en noviembre en puntos de donación de sangre

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco estaciones de la red de Metro de Madrid se convertirán desde mañana día 1 y durante todo el mes de noviembre en puntos de donación de sangre para incrementar las reservas dentro de la decimotercera edición de la campaña 'Estás a un metro de salvar muchas vidas'.

Organizada en colaboración con Cruz Roja, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y Coca-Cola, la iniciativa se desarrollará desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre en las inmediaciones de diferentes estaciones del suburbano madrileño.

En concreto, las unidades móviles de Cruz Roja se instalarán durante todo el mes en las proximidades de las estaciones de Gran Vía (Gran Vía esquina C/ Montera, todos los días de lunes a domingo, en horario de 11.00 a 20.45 horas); Guzmán el Bueno (sala de donación ubicada en Calle Juan Montalvo 3, de lunes a viernes horario de 9.00 a 20.30 horas; Bilbao (unidad móvil en calle Fuencarral 121, todos los sábados y domingos horario de 17.00 a 21.00 horas).

Además, del lunes 10 noviembre al viernes 14 de noviembre estará en la zona de la estación de Legazpi (unidad móvil Calle Bolívar 7 en horario de 17.00 a 21.00 horas), y del lunes 24 de noviembre al viernes 28 en el Metro Colombia (unidad móvil en Plaza República Dominicana en horario de 17.00 a 21.00 horas).

Desde Metro han apuntado que las cinco estaciones se han seleccionado con la intención "de llegar al mayor número posible de personas de diferentes zonas de la Comunidad para conseguir más donantes y ofrecerles varias posibilidades de donar allí donde realizan sus actividades cotidianas".