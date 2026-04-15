Las clases en la Escuela Politécnica, Enfermería y Fisioterapia de la UAH siguen suspendidas por los problemas de agua

Archivo - Puerta principal y fachada de la Universidad de Alcalá. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La clases en los edificios de la Escuela Politécnica Superior y Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) continúan suspendidas este miércoles por la incidencia en el suministro de agua en el municipio.

A través de las redes sociales, el centro universitario ha detallado que se retomarán solo la actividad en Medicina y Ciencias Ambientales y Criminalística. En las próximas horas actualizarán la situación.

Alcalá de Henares afronta este miércoles su segundo día con problemas en el suministro de agua, con episodios de bajo caudal y cortes intermitentes en numerosos puntos del municipio, pese a que la avería en el sistema de abastecimiento que originó la incidencia, gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), ya ha sido resuelta. La UAH anunció a primera hora de la mañana la suspensión provisional de algunos de sus edificios por precaución.