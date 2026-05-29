El Club Escuela de Piragüismo Aranjuez celebra 50 años como "cantera de talento" que sigue navegando las aguas del Tajo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado hoy el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva La Piragüera con motivo del 50º aniversario del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Club Escuela de Piragüismo Aranjuez ha celebrado este viernes su 50 aniversario como "cantera de talento" durante generaciones de deportistas que sigue navegando las aguas del río Tajo a su paso por la región.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada por el alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez, han visitado el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva La Piragüera con motivo del 50º aniversario club, que se sitúa en una de las zonas "más emblemáticas" de la región por su patrimonio natural y cultural.

Se ubica en unas instalaciones de casi 16.500 metros cuadrados "en un entorno privilegiado" que acaban de ser modernizadas gracias a una inversión del Gobierno regional de 1,9 millones de euros. El proyecto de reforma ha priorizado la accesibilidad, la eficiencia energética, la optimización de los espacios y la mejora de los recursos materiales y técnicos.

Como ha explicado la presidenta, el centro alberga almacenes, gimnasios, sala de trofeos, duchas, aseos, comedor, cocina y una pequeña residencia, además de nuevas zonas ajardinadas habilitadas en el entorno.

La actuación ha incluido también la incorporación de baterías de captadores solares para la generación de energía fotovoltaica, un nuevo aislamiento y la automatización de los sistemas de gestión del edificio, como la climatización, la calidad del aire y el control de los consumos de agua y energético. Del mismo modo, se han eliminado todas las barreras arquitectónicas y adaptado los diferentes equipos para todo tipo de usuarios.

"Es el mejor club de piragüismo español, tanto en nuestro ámbito nacional como en el mundo. En esta escuela se ha atesorado un enorme palmarés, más de 480 títulos nacionales en copas y en campeonatos de España desde 1992", ha subrayado la presidenta madrileña.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha resaltado el notable crecimiento experimentado por la Federación Madrileña de Piragüismo en los últimos años, pasando de 9.700 licencias en 2021 a más de 14.000 en 2025.

CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO

Alguna de las trayectorias más destacadas es la María Corbera --Premio Siete Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid en 2023-- o Adrián del Río, ambos formados en este centro, presentes hoy en el acto.

El Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, con 550 socios y 250 licencias federativas, es uno de los clubes más laureados de España en esta disciplina. Fundado en 1975, ha cosechado cientos de éxitos en competiciones nacionales e internacionales. Entre sus principales hitos figuran más de 480 campeonatos y victorias en ligas, copas y pruebas del Campeonato de España desde 1992.

Tiene en su haber más de 80 ligas ganadas, 14 títulos del Trofeo Nacional Olímpico de Sprint Hernando Calleja, uno de los torneos más importantes del piragüismo español, y más de 220 Campeonatos de España conquistados en distintas categorías.

En 2025 logró la mejor temporada de su historia con 55 títulos nacionales, campeón de las ligas masculina y femenina de sprint olímpico, campeón de la Copa del Rey y Copa de la Reina y 45 medallas internacionales obtenidas por sus deportistas representando a España.

La renovación de La Piragüera, cofinanciada con fondos NextGenerationUE, forma parte del Plan Renueva, que supondrá la actualización de todas las instalaciones deportivas de la Comunidad de Madrid a lo largo de la legislatura