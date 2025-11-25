La CNMC recomienda suprimir las restricciones a la ampliación de horarios en las farmacias de la Comunidad

Archivo - Fachada y cristalera de una Farmacia en Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda suprimir las restricciones a la ampliación de horarios en las farmacias de la Comunidad de Madrid contemplado en el Proyecto de Decreto que desarrolla parcialmente la Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica del Gobierno regional.

La CNMC ha publicado este martes el informe emitido sobre este proyecto del Ejecutivo autonómico, en el que se desarrollan aspectos esenciales para el funcionamiento competitivo del sector como los horarios, los servicios de guardia y vacaciones, los sistemas personalizados de dosificación (SPD) y la atención farmacéutica domiciliaria.

Aunque valora "positivamente" el objetivo del decreto de mejorar la calidad de la atención farmacéutica y la cobertura del servicio, así como el impulso de servicios profesionales adicionales, la CNMC advierte de que algunas medidas introducen "restricciones de acceso, propiedad y de ejercicio de la actividad" que "limitan innecesaria y/o desproporcionadamente la competencia en el mercado y, en muchas ocasiones, no protegen la salud pública ni están justificadas desde el punto de vista de la eficiencia".

De forma detallada, alude a los horarios y personal. Así, se recomienda eliminar las restricciones que dificultan que cada farmacia amplíe voluntariamente su horario, así como la obligación de contratar personal adicional en función del horario ampliado y la edad del titular.

En este sentido, se argumenta que estas medidas incrementan los costes y limitan la competencia, especialmente para las farmacias de menor tamaño. Además, se añade, reducen la oferta y la accesibilidad del servicio farmacéutico a los pacientes.

En concreto, en el informe se apunta así que, una vez cubierta la prestación en el horario mínimo establecido por cada comunidad autónoma, en aras de garantizar la continuidad de la asistencia, deberían eliminarse las restricciones en cuanto al horario ampliado.

Respecto a las guardias y vacaciones, además, desde la CNMC se recomienda que la planificación de guardias y vacaciones se base en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, que aseguren la atención farmacéutica.

En cuanto a los Sistemas Personalizados De dosificación (SPD), se propone eliminar la exclusividad de prestación del servicio por la farmacia que dispensa el medicamento, para favorecer la especialización y la competencia entre farmacias. Además, se recomienda revisar los requisitos técnicos y administrativos para evitar barreras innecesarias y facilitar la innovación, incluyendo la automatización de procesos.

Finalmente, el informe del CNMC también se refiere a uno de los puntos centrales de la normativa, la atención farmacéutica domiciliaria. Al hilo, recomienda permitir la entrega a domicilio de medicamentos y productos sanitarios "tanto por las propias farmacias como por otros operadores bajo su supervisión", siempre con garantías de conservación y seguridad en el transporte.

También pide revisar la limitación territorial para la prestación de este servicio, buscando alternativas "menos restrictivas" que favorezcan la competencia y la libertad de elección del paciente.