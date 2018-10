El Colegio de Criminólogos de Madrid condena el nuevo crimen machista y pide a la Administración que cuente con ellos

Publicado 21/10/2018 13:35:02 CET

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Criminólogos de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha condenado con rotundidad este domingo el nuevo caso de asesinato machista ocurrido presuntamente en Córdoba y cuya víctima, M.J.P., de 67 años, era de la región; al tiempo que ha pedido a las administraciones públicas y a la Justicia que cuente con criminólogos, especialistas en estas materias, para luchar contra la lacra de la violencia de género.

Desde el 1 de enero de 2003 hasta la actualidad 966 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según la información oficial de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En 2018 ya son 41 las víctimas mortales en toda España, incluyendo el caso de Arganda, y otro posible en investigación. Además, tres menores han muerto a causa de la violencia de género en lo que va de año y existen dos casos en investigación.

"La violencia de género constituye una de las más terribles lacras sociales, que atenta contra los derechos humanos y contra el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación por razón de sexo", ha manifestado el Colegio de Criminólogos madrileño en una nota de prensa.

En este caso particular, el propio asesino, que confesó el crimen el viernes por la noche en el cuartel de la Guardia Civil de Arganda, había denunciado la desaparición de la mujer el pasado 12 de octubre. La víctima fue encontrada en un pantano de la provincia de Córdoba. No existían denuncias previas por malos tratos ni órdenes de alejamiento dentro de la pareja. Y es que porcentaje de mujeres asesinadas que no denunciaron a sus parejas o exparejas no ha bajado del 60 por ciento desde que hay datos.

Ante esta realidad, el CPCM pide la creación de fórmulas que les permitan participar en la prevención e intervención sobre este "fenómeno endémico". También insisten en la concienciación familiar, social y vecinal sobre esta problemática y en que ante cualquier conato de violencia las víctimas lo denuncien bien en comisarías, cuarteles o Juzgados o bien llamando al 016, que no deja rastro en la factura, aunque debe eliminarse del registro de llamadas del teléfono. Además, hay una página web del Gobierno de España para hacer consultas y denuncias.

"En los últimos meses, partidos políticos y administraciones están comprobando que las medidas legislativas, policiales y jurídicas actuales no son suficientes para contener el aumento de las víctimas de violencia de género. Y proponen nuevas medias, como esta semana la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, como "impulsar las Unidades de Valoración Forense Integral y las Oficinas de Atención a las Víctimas", señalan. También recuerdan el Ayuntamiento de Madrid ha prometido poner en marcha en 2019 Centros de Crisis, espacios abiertos todo el día "que asegurará un acompañamiento multidisciplinar a las víctimas desde el momento de la agresión".

"En la apertura del Año Judicial madrileño, magistrados y fiscales se quejaban de su "ingente" volumen de trabajo, de la litigiosidad y el retraso en las causas. Pero ninguno de estos actores, ni jurídicos ni gubernativos, alude ni llama a las puertas de los criminólogos ante este desafío, a pesar de que estamos especializados en este tipo de materias. Como si no existiéramos", ha criticado el Colegio, que ante ello está trabajado "para visibilizar los estudios y capacidades de los profesionales criminólogos y ponerlos en valor".

A su juicio, en la lucha contra la violencia de género es necesario, entre otras medidas, elaborar programas de seguimiento en el cumplimiento de requerimientos judiciales (órdenes de alejamiento); incidencia en prevención temprana mediante programas educativos y evaluación de campañas publicitaria y tratamiento informativo; acompañamiento de la víctima durante el proceso; insistir en la importancia de evitar la revictimización y minimizar la victimización secundaria; reforzar la prevención secundaria para evitar la reincidencia y potenciar las medidas para preparar la reinserción social de los encarcelados; además de una intervención específica en el sistema Judicial presentando informes criminológicos que orienten en la propuesta de medidas eficaces. "Sabemos hacerlo. Pedimos paso", concluye el CPCM en el comunicado.