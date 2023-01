El comité de huelga de AP registrará "cada día" una petición de reunión con el Gobierno de Ayuso hasta cerrar una fecha

"Está claro que no quieren luz y taquígrafos sobre la negociación", dicen los huelguistas sobre la negativa a intermediación



MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria registrará "cada día" de forma oficial una petición de reunión con el Gobierno de la Comunidad de Madrid mientras el Ejecutivo regional siga sin cerrar una fecha para la celebración del que sería octavo encuentro entre ambas partes desde que arrancaron los paros el pasado 21.

Sheila Justo, vicepresidenta del sindicato médico Amyts y miembro del comité de huelga, ha explicado que de forma diaria harán este registro oficial dirigido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por Europa Press han indicado que aún no se ha dado respuesta a la petición de encuentro registrada por el comité de huelga este martes. El consejero del ramo avanzó que se responderá "en breve", al tiempo que descartó la intermediación de tres profesionales médicos de reconocido prestigio propuesta por los huelguistas.

Centenares de médicos y pediatras de Atención Primaria han vuelto a salir a la calle este miércoles --unas 350 personas, según datos de la Delegación del Gobierno facilitados a Europa Press-- con una marcha entre la Consejería de Sanidad y la Puerta del Sol, donde está la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional.

Durante la protesta, Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, sindicato convocante de la huelga, ha denunciado la falta de voluntad de la Consejería para llegar a un acercamiento que ponga fin a la huelga tras siete semanas de paros.

"Vemos cada día como otras Comunidades Autónomas cierran acuerdos, bien antes de comenzar la huelga porque ha habido reuniones previas, o bien sin ni siquiera huelga como es el caso de Murcia, dónde gobierna por cierto el mismo signo que la Comunidad de Madrid, y aquí el consejero no se ha reunido en ningún momento del conflicto y estamos en la séptima semana de huelga indefinida", ha denunciado en declaraciones a los medios.

En este marco, ha avanzado que los médicos y pediatras de Madrid "van a ser perseverantes" y cada día pedirán de forma oficial esta reunión ante la falta de voluntad negociadora del Ejecutivo regional. "Empezamos a pensar que esto implica un mensaje en sí mismo y que puede ocultar una voluntad de modelos que nos preocupa muchísimo. Sabemos que llevan años descuidando la financiación de la Atención Primaria pero ya empezamos a ver un cierto plan para no poner soluciones que son necesarias para que un millón de madrileños sin médico asignado lo tenga", ha indicado.

El ánimo de los huelguistas, ha explicado, "está muy alto" y continuarán con los protestas para visibilizar lo que está sucediendo en la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid. Así, ha explicado que este domingo, día 29, tendrá lugar una nueva concentración en la plaza del Museo Reina Sofía y continúa el encierro de profesionales en el local de la Asociación de Vecinos de Manoteras.

El seguimiento en el turno de mañana de este miércoles ha sido del 6,34%, según los datos oficiales trasladados por el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, un poco superior a los días previos, en los que rondó el 3%. Un dato, no obstante, que el comité de huelga pone en duda y que, según indica, se elevará en febrero.

"El seguimiento es normal que baje un poquito porque lo que hacen es autoorganizarse", ha explicado Hernández, quien ha recordado que los profesionales "están poniendo sus esfuerzos en las concentraciones de los miércoles" y en el encierro que este jueves cumplirá una semana.

En este sentido, este jueves tendrá lugar en el local de la asociación vecinal ubicado en el número 46 de la calle Cuevas de la Almanzora una rueda de prensa para hacer balance y realizar una performance para visibilizar el abandono de la Administración.

LUZ Y TAQUÍGRAFOS

"Es Absolutamente entrañable el apoyo de la población en el encierro Estamos en manos del Gobierno de la Comunidad. Nosotros más no podemos hacer. Nos duele mucho que hayan descartado la petición de intermediación. No era una mediación ni un arbitraje. Si hay que llegar a eso, se explorará. Está claro que no quieren luz y taquígrafos sobre la negociación; quieren seguir contando su discurso de postverdad", ha denunciado la portavoz del comité.

En cuanto a las críticas de Isabel Díaz Ayuso hacia los huelguistas, la portavoz de Amyts ha recalcado que no van a entrar a contestar. "Quién está haciendo política partidista y electoralista son otros. Nosotros nos tenemos que centrar en el problema asistencial que sufre la Atención Primaria y en la sangría de profesionales que se produce cada día. Tenemos que fidelizarlos. Nos estamos jugando la calidad de la asistencia sanitaria", ha zanjado.

ESTANCAMIENTO DE POSTURAS

El último encuentro entre ambas partes, la que fue la séptima reunión de las negociaciones, tuvo lugar el pasado día 11 de enero, tras la suspensión temporal navideña desde el 22 de diciembre. Un encuentro que terminó con las posturas muy alejadas y conllevó la reactivación de la huelga al partir del día 12.

Desde entonces, las partes han reiterado su voluntad de diálogo, aunque han continuado recriminando a la parte contraria que no ceda en su postura para llegar a acuerdos. Así, el acuerdo para poner fin a la huelga que arrancó el pasado 21 de noviembre en Atención Primaria sigue alejado.

Desde el comité de huelga se insiste en la intermediación, con una propuesta de tres médicos de reconocido prestigio como mediadores, y la puesta en marcha de un plan de choque en Atención Primaria por un valor mínimo de 42 millones de euros (12 destinados a cubrir el pago del turno de tarde y el resto para complementos económicos).

Según los datos del comité de huelga de los 300 médicos de familia y pediatras que acabaron en los últimos dos años solo 40 se han quedado. Así, critican que 280 egresados de la especialidad han rechazado en el último año contratos ofrecidos por la Conserjería.

En este sentido, han recordado los acuerdos incumplidos de septiembre de 2020, según los cuales se acordó un incremento de la retribución de estos profesionales de 479 euros brutos mensuales, medida que cuantifican en 30 millones de euros.

En cuanto a la incentivación y a hacer atractivos los puestos de tarde, desde el comité de huelga recalcan la necesidad de adoptar medidas ante una población desatendida por no tener médico asignado, concretamente cifran en 1 millón de madrileños los que están en esa situación, 200.000 menores de edad.

LIMITAR AGENDAS

Por último, también piden la limitación de la sobrecarga laboral para dar una atención adecuada. En este sentido, la Consejería ha puesto en marcha un proyecto piloto de un "sistema de agendas centralizadas" para garantizar que los médicos de familia tengan 10 minutos por paciente y un máximo de 35, mientras que en Pediatría serán 15 minutos y 25 pacientes. Este arranca este jueves en tres centros de salud con "problemas con la agenda" y se irá ampliando a otros centros.

Este modelo plantea ofrecer 200 euros brutos para que un médico prolongue su jornada 4 horas y haga frente al "exceso" de pacientes. Además, desde el Gobierno de la Comunidad insisten en que se ha dado respuesta "a todas y cada una de las peticiones" que el sindicato convocante de la huelga de Atención Primaria (Amyts) planteó en un primer momento.