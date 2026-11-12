El Comité de Huelga recurre ante la Justicia las cartas de Zarzalejo y critica "la escala de presión" contra profesores

Varias personas durante una concentración por la educación pública, frente a la Consejería de Educación, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). El profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid inició el pasado 14 de octubre una huelg - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO, UGT, CGT y CNT, con el apoyo unánime del Comité de Huelga, han interpuesto un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales contra las cartas remitidas por la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, al profesorado el 23 de octubre y otras comunicaciones de la Consejería y han criticado "la escalada de presión" contra los profesores en huelga.

En un comunicado, las organizaciones consideran que con estas comunicaciones se vulnera "la libertad sindical y el derecho de huelga" y las sitúa "en un contexto de creciente presión de la Comunidad de Madrid contra la movilización docente".

El recurso, registrado el 10 de noviembre, denuncia el uso de los correos electrónicos institucionales para trasladar mensajes que, según las organizaciones recurrentes, buscan "condicionar al profesorado y desmovilizar las plantillas durante la huelga indefinida iniciada el 14 de octubre".

Uno de los elementos centrales del escrito es la presentación de las reuniones ordinarias de la Mesa Sectorial y de las mesas técnicas como una "negociación de las demandas que han motivado el conflicto". En este sentido, señalan que las reuniones citadas en las cartas abordan cuestiones de funcionamiento ordinario, procedimientos selectivos y desarrollo de acuerdos previos, mientras continúa sin abrirse un marco de diálogo con el comité de huelga sobre las reivindicaciones docentes.

Las organizaciones denuncian que esta actuación "incumple" la obligación de negociar para alcanzar una solución al conflicto, recogida en el Real Decreto-ley 17/1977, y "vulnera los derechos laborales del profesorado madrileño".

El recurso recoge, además, que el comité de huelga acudió el 5 de noviembre a la Dirección General de Recursos Humanos y no fue recibido. Por ello, han alertado de que la Consejería utiliza sus canales institucionales para "transmitir una imagen de diálogo mientras mantiene sin atender al órgano que representa al profesorado en este conflicto".

LA PETICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES CONTINÚA EN TRAMITACIÓN

Las cuatro organizaciones solicitaron medidas cautelarísimas para que se "ordenase" a la Comunidad de Madrid "el cese" de nuevas comunicaciones directas o colectivas al profesorado relacionadas con las negociaciones o el seguimiento de la huelga.

También pidieron que la consejera u otra persona competente remitiese una nueva carta a las mismas personas destinatarias dejando "sin efecto las comunicaciones impugnadas".

Mediante auto fechado el 10 de noviembre, la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 3, ha denegado la adopción de las medidas por la vía de especial urgencia.

La resolución considera que "no se han justificado circunstancias que permitan decidir sin escuchar previamente a la Administración y al Ministerio Fiscal".

"El auto ordena continuar la tramitación de la solicitud por el procedimiento cautelar ordinario y concede a la Administración demandada y al Ministerio Fiscal un plazo de cinco días para pronunciarse sobre las medidas solicitadas", ha informado el comité, que ha considerado que esta decisión "no resuelve el fondo del recurso ni declara la legalidad de las cartas impugnadas".

Las organizaciones mantienen su denuncia y la petición de protección judicial frente a unas comunicaciones que consideran "una injerencia en el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical".

RECHAZO A LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS

Además, en el comunicado los sindicatos del comité han rechazado "el endurecimiento de los servicios mínimos", especialmente en 2º de Bachillerato, que anunció este miércoles Zarzalejo en el que va a cambiar la orden de servicios mínimos de la huelga indefinida para "garantizar la continuidad de la actividad lectiva".

En concreto, las organizaciones rechazan que la Consejería pretenda "utilizar esta ampliación para mantener la actividad lectiva ordinaria y reducir el impacto de la huelga".

Consideran que unos servicios mínimos orientados a garantizar la normalidad académica, en lugar de "atender las necesidades esenciales, vacían de contenido el ejercicio de este derecho fundamental".

Al hilo, recuerdan que cuando se dicte la nueva orden, promoverán "su impugnación y solicitarán medidas cautelarísimas mediante las actuaciones procesales que correspondan".

Respecto a ello, el comité de huelga ha sido convocado para este viernes a las 15 horas a una reunión cuyo único punto, ha señalado el comité, es "la negociación de la modificación de los servicios mínimos". Señalan que esta convocatoria "no sustituye la negociación pendiente sobre las reivindicaciones que originaron el conflicto".

RETIRAR CARTELES DE CENTROS SUPONE "UNA INJERENCIA" EN DERECHOS

Por otro lado, los sindicatos han criticado las actuaciones dirigidas a "retirar pancartas, carteles y otros materiales que hacen visibles la huelga y sus reivindicaciones en los centros educativos".

Las organizaciones han defendido que informar a la comunidad educativa de los motivos de la movilización "forma parte del ejercicio de la libertad sindical y de expresión" y han sostenido que impedir esa comunicación supone "una nueva injerencia en los derechos del profesorado".

Por ello, el comité ha pedido a las plantillas que fotografíen los materiales reivindicativos colocados en sus centros y, si son retirados, "documenten después esos mismos espacios".

También ha solicitado que conserven las imágenes originales y las órdenes o comunicaciones recibidas, indicando el centro, la localidad y las fechas, y que remitan las pruebas a través de las organizaciones y colectivos que integran el comité, evitando imágenes identificables del alumnado.

Las cuatro organizaciones exigen a la Consejería que cese "las actuaciones de presión sobre las plantillas y los equipos directivos" y abra "una negociación real" con el comité de huelga.

"El profesorado está sosteniendo una movilización con un importante coste personal y económico y merece una respuesta a sus reivindicaciones, entre ellas mejoras en las condiciones laborales y en los recursos de la educación pública madrileña", reivindican.