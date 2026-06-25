La Comunidad activa su Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata para ayudar en el rescate de víctimas en Venezuela

CARACAS, June 25, 2026 -- Rescuers work at the ruins of a building in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. At least 32 people were killed and more than 700 injured after two powerful earthquakes jolted Venezuela late Wednesday, the country's acting Preside - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activado su Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (Ericam) para ayudar en las labores de rescate tras los fuertes terremotos registrados esta madrugada en Venezuela y que dejan más de 30 muertos y 700 heridos.

En concreto, se trata de un dispositivo conformado por bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas, unidades caninas para la localización de víctimas y profesionales sanitarios del Summa 112, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad.

Este paso se da después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ofreciera esta misma mañana al Ministerio del Interior la activación del Ericam, compuesto por 40 efectivos, cuatro unidades caninas para la localización de víctimas y sanitarios.

El contingente están a disposición si el Gobierno de España activa transporte militar dentro del mecanismo europeo de protección civil o en coordinación directamente con las autoridades venezolanas.

El ofrecimiento llega después de que un doble terremoto haya azotado el norte del país sudamericano causando, de momento, más de 30 muertos y 700 heridos sin tener en cuenta La Guaira, la "zona de desastre".