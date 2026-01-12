Comunidad alerta de que aportará 850 millones más al nuevo sistema de financiación y Cataluña 750 millones menos

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha alertado de que con el nuevo sistema de financiación autonómico, que ha presentado el Gobierno de España hace unos días, la región aportará 850 millones más, mientras que Cataluña dará 750 millones menos.

"Esto es un artificio de principio de año para tener contentos a los independentistas, que son los que permiten a Sánchez seguir alquilando unos días más el dormir en La Moncloa (sede del Gobierno de España)", ha criticado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Albert ha recalcado que el Ejecutivo central sabe que "no tienen ninguna posibilidad" de aprobar este acuerdo porque no tienen el apoyo de Junts, Compromís o del PP, por lo que considera que es "una manera de dar una patada para adelante".

"No la han presentado como se debería hacer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después seguir su tramitación correspondiente, el Consejo de Ministros y después al Congreso, sino que lo han hecho al dictado de quien son sus amos, que son los independentistas catalanes, en este caso, Esquerra Republicana", ha lamentado.

La consejera madrileña ha vuelto a cargar contra la propuesta del Ministerio de Hacienda, que lidera María Jesús Montero, porque la región "recibe básicamente la mitad de Cataluña y, además, tiene que aportar muchos más recursos al sistema de financiación autonómica, mientras que Cataluña pasa a aportar menos".

"Madrid pasa a aportar 850 millones más y, curiosamente, Cataluña pasa a aportar 750 millones menos. No es un modelo que está construido de forma clara, teórica y con fondos claros, sino que tenía que salir un resultado para Cataluña y todo lo demás se adaptaba en función de eso", ha argumentado.

En este sentido, ha defendido que el sistema de solidaridad "sigue siendo importante" porque la Comunidad de Madrid está "al servicio de España", aportando el 76% del total del sistema, y ha rechazado el principio de ordinalidad que propone Cataluña.

"Nosotros no somos regionalistas ni independentistas, sino que nosotros tenemos muy claro que tenemos que prestar más servicios o dar parte de nuestros recursos a los menos favorecidos. Eso sí, no a costa de que se lo lleven los independentistas", ha insistido.

Asimismo, ha criticado a Montero por "tratar de cuadrar el círculo" para "contentar" a los independentistas y "teniendo en cuenta que se va a presentar en las elecciones de Andalucía". "Es tan poco creíble. El presidente (Juanma) Moreno ya ha dicho que es un sistema que no le convence y que no les van a engañar porque en el fondo las infrafinanciadas pasan a estar un poquito mejor financiadas, pero Cataluña, que no estaba infrafinanciada, pasa a estar sobrefinanciada", ha zanjado.