La Comunidad alerta de posibles nevadas en cualquier cota en los próximos días con la llegada de la borrasca 'Francis'

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha advertido este viernes de la llegada en las próximas horas de una masa de aire frío asociada a una borrasca que podría provocar precipitaciones de nieve en cualquier cota de la región, especialmente a partir de la tarde del domingo y durante el lunes.

Según ha explicado Novillo, aunque en estos momentos aún no hay avisos meteorológicos activados, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ya ha celebrado una reunión interna de coordinación para anticipar los posibles escenarios y planificar la respuesta preventiva.

En declaraciones a la prensa, Novillo ha incidido en que este episodio podría llegar a coincidir con "un día muy complejo, de muchísima movilidad", como es el lunes, fecha en que se celebrarán las tradicionales cabalgatas de Reyes Magos.

El consejero ha anunciado que el Gobierno regional enviará este mismo viernes un comunicado a los ayuntamientos para que revisen sus planes de actuación invernal, dispongan de depósitos de sal y tengan preparados los recursos necesarios para actuar durante la noche del domingo y el lunes.

Asimismo, ha señalado que se mantiene el contacto con el Ayuntamiento de Madrid para coordinar actuaciones y garantizar una noche de Reyes "tranquila". Además, ha subrayado la importancia de la prevención y de la coordinación entre administraciones ante posibles nevadas para así minimizar riesgos y garantizar la seguridad.