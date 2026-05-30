La Comunidad amplía las medidas contra la sobrepoblación de jabalíes ante el aumento de accidentes y avistamientos

Imagen de jabalíes con sus crías. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha ampliado durante dos años la declaración de emergencia cinegética temporal por sobrepoblación de jabalíes en buena parte de la región ante el aumento de accidentes de tráfico, daños agrícolas y avistamientos en zonas urbanas y periurbanas que obligan al Ejecutivo autonómico a actuar frente al crecimiento de esta especie.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), afecta a trece comarcas forestales y a prácticamente todo el término municipal de la capital, incluyendo espacios como El Pardo, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares o el Parque Regional del Sureste.

Según recoge la orden, el Ejecutivo autonómico considera necesario mantener medidas excepcionales de control poblacional ante el crecimiento sostenido de esta especie y los problemas asociados a su presencia cerca de núcleos urbanos y carreteras.

La Comunidad señala que el jabalí está implicado en la mayoría de los accidentes de tráfico relacionados con fauna silvestre en la región --en torno a dos tercios de los siniestros-- y advierte también del riesgo sanitario derivado de enfermedades como la tuberculosis o la peste porcina africana, detectada en Cataluña y que en Madrid ha obligado a tomar medidas.

La expansión de esta especie se ha hecho cada vez más visible en municipios del norte y oeste de la región, donde en los últimos años se han sucedido imágenes de ejemplares transitando por calles, urbanizaciones o zonas verdes en busca de alimento.

MÁS BATIDAS Y CONTROLES EN ZONAS URBANAS

Para tratar de frenar esta situación, la Comunidad ha aprobado un paquete de medidas extraordinarias que flexibiliza los controles poblacionales. Entre ellas figura la autorización de más cacerías colectivas, la repetición de batidas en una misma temporada o el uso de visores térmicos y cámaras de fototrampeo en determinados terrenos cinegéticos.

También se permitirá a los ayuntamientos utilizar jaulas trampa, arcos o incluso proyectiles anestésicos en áreas urbanas y periurbanas, dentro de una franja de hasta 500 metros de los cascos urbanos. La resolución contempla igualmente actuaciones para despejar vegetación junto a carreteras consideradas "puntos negros" por atropellos.

Otra de las decisiones adoptadas es la suspensión de las repoblaciones de jabalíes en terrenos cinegéticos de la región, salvo casos excepcionales autorizados por motivos sanitarios o genéticos.

13 COMARCAS FORESTALES

La orden de la Comunidad de Madrid amplía la emergencia cinegética temporal por jabalíes a 13 comarcas forestales de la región. En concreto, afecta a las comarcas I y II del área del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama; las comarcas VI, VII, VIII, IX y X del Área de Conservación de Montes; y las comarcas VI, VII, VIII, IX, X y XI del Área de Conservación del Sureste.

Dentro de estas zonas se incluyen municipios de la Sierra Norte, el entorno de Guadarrama y buena parte del arco metropolitano y del sureste madrileño. Entre ellos figuran localidades como Tres Cantos, Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, Torrelodones, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Arroyomolinos, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Rascafría, Cercedilla, Manzanares el Real, El Escorial o Guadarrama.

También se ven afectados municipios del sureste y del corredor del Henares como Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Loeches, Campo Real, Chinchón, Morata de Tajuña o Titulcia, además de prácticamente todo el término municipal de Madrid, especialmente en áreas próximas a El Pardo, la Casa de Campo y los grandes parques regionales.