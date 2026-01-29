La Comunidad apoya económicamente once películas nominadas a los Premios Goya 2026

Archivo - Foto detalle de la estatuilla de Goya, durante la presentación de los Premios Goya 2026 - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha apoyado económicamente once proyectos nominados a los Premios Goya 2026, que este año celebran su XL edición en Barcelona, entre ellas 'Los domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, que encabeza las nominaciones con 13 candidaturas.

También se han beneficiado de las ayudas otras cintas como 'Romería', de Carla Simón, que opta a seis galardones, y 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe, con cinco nominaciones, ha señalado el Gobierno regional en un comunicado.

Completan la lista las películas 'Leo & Lou' y 'El talento', los documentales 'Flores para Antonio' y 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine' y los cortometrajes 'El cuento de una noche de verano', 'Una cabeza en la pared', 'Carmela' y 'El Santo'.

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín, ha destacado estos datos durante su participación en Madrid por los Goya, un evento profesional que ha tenido lugar en el Espacio Rastro Madrid y que tiene como objetivo dar visibilidad a las producciones beneficiarias de las ayudas del Ejecutivo autonómico que concurren a estos reconocimientos.

"Somos cada vez más una región de cine, gracias a nuestro liderazgo en el ámbito de las empresas audiovisuales, que la convierte en un punto de encuentro para los mejores profesionales del sector, con un Gobierno regional comprometido con activar todo su potencial e impulsar su proyección internacional", ha señalado el viceconsejero.

En concreto, el sector audiovisual es la industria creativa con mayor aportación al producto interior bruto de la Comunidad de Madrid, consolidada como principal polo de producción del mundo hispano y el sur de Europa.

Con más de 3.500 empresas, representa en torno al 2,6% del PIB regional, con una contribución directa de 2.300 millones de euros y un impacto económico total que alcanza los 7.200 millones. Su peso en el empleo también resulta significativo, ya que sostiene el 2,8% del mercado laboral, con 30.000 puestos de trabajo directos y más de 100.000 empleos vinculados.