Comunidad carga contra la falta de información de Sanidad sobre vacunación en Ceuta y exige reponer las vacunas a Madrid

Archivo - Archivo.- La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha vuelto a cargar este lunes contra al falta de información por parte del Ministerio de Sanidad de Mónica García sobre la campaña de vacunación en Ceuta y ha reclamado a la ministra la devolución de cada una de las vacunas que ha aportado el Gobierno regional
"No tenemos ningún tipo de información y eso es absolutamente vergonzoso y es peligroso", ha advertido la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios desde Tielmes, donde ha visitado un nuevo consultorio.
La Comisión de Salud Pública (CSP) acordó envío a Ceuta de hasta 45.000 dosis, de las que 15.000 serán de triple vírica y 10.000 de difteria-tétanos, 10.000 de varicela y 10.000 de polio, mediante el mecanismo de solidaridad entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.
"En la Comunidad de Madrid tenemos un plan estratégico que permite poder vacunar a nuestra población y tener reservas para las contingencias, que es lo que tendría que hacer el Ministerio y, desde luego, que no tema a la población porque vamos a seguir teniendo reservas de vacunas, pero esas vacunas nos las tienen que devolver", ha reclamado la consejera.
En esta línea, Matute ha recalcado que el Ministerio "llegó tarde a Ceuta" y ahora, de forma "chantajista", ha tenido que recurrir a la solidaridad y responsabilidad de las Comunidades Autónomas para proveer de vacunas a la población de Ceuta y "a los inmigrantes invasores".
Así, ha censurado que el Ministerio de Mónica García derive la responsabilidad a las Comunidades Autónomas cuando el Gobierno central es el responsable directo. "Ceuta necesita ayuda pero eso no quita que tapemos su irresponsabilidad y desde luego cada dosis cedida, dosis repuesta", ha remarcado.
"La ministra es un auténtico desastre que insulta a los compañeros, abandona a la población y lo único que está haciendo es buscar la siguiente poltrona donde puede ir, bien sea en la Comunidad de Madrid o en la Organización Mundial de la Salud", ha insistido.
En esta línea, ha censurado que Mónica García montara "un plató de televisión" en Canarias con la crisis del hantavirus para "intentar tener rédito político" para preguntarse "cuánto ha tardado" en viajar a Ceuta.
"La Comunidad de Madrid está con Ceuta y con los Ceutíes, que son España y son españoles y necesitan nuestra ayuda, como digo, pero eso no va a tapar la irresponsabilidad del Gobierno de España y de una ministra de Sanidad inhabilitada para gobernar porque está haciendo de candidata en vez de ministra", ha zanjado.