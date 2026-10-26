Comunidad cifra en 665 millones el coste anual de subir 600 euros el sueldo a docentes y niega que sean los peor pagados

Cientos de personas con pancartas durante una manifestación por la huelga educativa, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). La huelga educativa indefinida en Madrid continúa activa y entra en la segunda mitad de octubre de 2026, marcada por una fuer - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha tachado de "absolutamente falso" que los docentes madrileños sean los peor pagados de España, con un salario bruto que se encuentra entre los seis mayores entre las comunidades autónomas de régimen general, y ha subrayado que la subida lineal de 600 euros que se reclama en la huelga educativa supondría un gasto extra anual de 665 millones de euros en nóminas.

Así lo ha manifestado la consejera de Educación, Ciencias y Universidades, Mercedes Zarzalejo, durante un encuentro con medios, en el que ha asegurado que atender esta reivindicación del profesorado madrileño en huelga supondría un gasto adicional anual de 665 millones de euros para la Comunidad en el pago de nóminas.

"El gasto en personal ya supone casi la mitad del presupuesto de la Consejería de Educación con casi 3.500 millones de los cerca de 7.000 millones para 2026", ha advertido.

Además, ha remarcado que los docentes que ejercen en la Comunidad no son los peor pagados de España, con un salario bruto que está entre los seis más altos de las comunidades de régimen general.

Así, ha explicado que las nóminas de maestros y profesores incluyen distintos conceptos retributivos. Tres de ellos son comunes a todos los docentes del país: el sueldo base y el complemento de destino, fijados por el Estado, y el complemento específico que determina cada comunidad autónoma.

"En la Comunidad, el complemento específico de un profesor asciende a 798,41 euros mensuales, frente a los 708,37 euros de Asturias y los 720,83 euros de Cataluña", ha sostenido.

Así, según ha explicado Zarzalejo un maestro que acaba de aprobar la oposición o un interino que afronta su primer año en un colegio madrileño cobra 2.582,48 euros brutos mensuales en 14 pagas, mientras que un profesor de Secundaria en la misma situación percibe 2.924,79 euros mensuales, también en 14 pagas.

A estos conceptos se suman los trienios, cuyo importe fija el Estado, y los sexenios, establecidos por las comunidades autónomas. De este modo, un maestro madrileño con dos trienios y un sexenio cobra 2.763,47 euros al mes, mientras que un profesor con el mismo tiempo de servicio percibe 3.125,66 euros mensuales, en ambos casos en 14 pagas.

Además, el salario de los docentes de la región puede incluir complementos de productividad que reconocen la asunción de tareas y responsabilidades en la actividad docente. En este sentido, la mandataria de la educación madrileña ha recordado que la Comunidad ofrece cerca de un centenar de estos complementos, que oscilan entre los 44 y los 406 euros mensuales y que perciben más de 44.000 docentes madrileños.

"Así, un maestro con dos trienios y un sexenio en los que añade dos complementos de productividad, como es la participación en el programa bilingüe y ejercer la tutoría, tiene una nómina mensual de 3.020,66 euros, y un profesor con estas mismas características percibe 3.351,66 euros al mes", ha puntualizado la consejera.

Además, ha remarcado que las retribuciones aumentan a medida que se acumulan años de servicio. Así, un maestro con diez trienios, cinco sexenios y dos complementos de productividad cobra 3.865,89 euros brutos al mes, mientras que un profesor con las mismas condiciones percibe 4.199,22 euros, siempre en 14 pagas.

DESTACA LA IMPLANTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL DOCENTE

Por otro lado, ha recordado que el pasado 23 de septiembre abrió una mesa de negociación con los sindicatos de la Mesa Sectorial --CCOO, UGT, CSIF y ANPE-- para definir la implantación de la carrera profesional horizontal docente, que supondrá "un incremento de hasta 350 euros mensuales en las retribuciones de maestros y profesores".

En este sentido, la mandataria de la educación madrileña ha recordado que ya se han celebrado tres reuniones, pero CC.OO no acudió a la última que coincidió con la huelga educativa madrileña.