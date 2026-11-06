Comunidad cifra en menos del 2% el seguimiento en huelga médica e insiste en que las reivindicaciones "son una realidad"

Archivo.- La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha apuntado este viernes que la huelga médica autonómica está teniendo un seguimiento medio de "menos del 2%" y ha insistido en que las reivindicaciones del Comité de Huelga (integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-Csit Unión Profesional) "son una realidad" en la región.

Así lo ha indicado en la presentación de la temporada del programa El Real en Hospitales, iniciativa que se desarrolla en colaboración con el Teatro Real para acercar las artes escénicas y musicales a los pacientes ingresados en centros públicos, que ha tenido lugar en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

En concreto, los médicos y facultativos madrileños han convocado cuatro bloques de paros de 72 horas hasta diciembre para reclamar a la Comunidad mejoras laborales y retributivas y una reunión con la Consejería para abordar estas cuestiones. El Comité de Huelga denuncia que el último encuentro tuvo lugar en julio, "tras meses sin respuesta".

Según ha vuelto a reiterar la consejera, la mayoría de las reivindicaciones del Comité de Huelga han sido atendidas. En este sentido, ha remarcado las "mejores retributivas para 60.000 profesionales", los 108 millones para la subida progresiva de guardias, "que será la mayor de las comunidades autónomas, estando la hora extraordinaria por encima de la hora ordinaria".

También ha recordado que desde el pasado mes de febrero se trabaja para eliminar la obligatoriedad de las guardias de 24 horas, con un proyecto piloto que se pondrá en marcha en La Paz y el Hospital del Sureste antes de que finalice el año.

Asimismo, ha indicado que también se ha avanzado en la estabilidad de los profesionales y en el primer trimestre de 2027 habrán consolidado su empleo más de 34.000 profesionales en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), así como en la convocatoria de concursos extraordinarios de méritos y OPES bienales.

También en materia de conciliación ha habido avances, ha subrayado, y se ha mejorado las condiciones del Summa 112 con un plan integral que contempla 8 millones de euros para aumentar la retribución, entre otros. Igualmente, ha remarcado que la Comunidad de Madrid cuenta ya una Mesa específica para médicos y facultativos y otra técnica para el Summa 112.

"Y desde luego trabajamos con los profesionales para darles voz. Yo fui la primera consejera que defendió el Estatuto Médico propio con la singularidad de la profesión médica sin que existiera detrimento del resto de categorías profesionales", ha subrayado.

Finalmente, ha destacado que, pese a que "todas esas reivindicaciones son una realidad en la Comunidad de Madrid", desde el Gobierno regional se seguirá trabajando para mejorarlas "con los profesionales que quieren hacerlo y no con aquellos que lo utilizan para un rédito propio y para hacerse publicidad".