MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de un nuevo programa de cribado neonatal de cardiopatías congénitas críticas en todas las maternidades.

De esta forma, se permitirá detectar en las primeras horas de vida de los bebés patologías graves del corazón como el ventrículo derecho de doble salida.

La medida, anunciada durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región que se celebra en la Asamblea de Madrid, contará con una inversión del Gobierno regional de 4 millones de euros anuales. Una prueba que posibilitará detectar cardiopatías congénitas críticas, que presentan una incidencia de 2 casos por cada 1.000 recién nacidos y pueden comprometer gravemente su salud. Así, la misma permite medir el nivel de oxígeno en sangre y la frecuencia cardiaca con un pulsioxímetro, es indolora, no supone más de 10 minutos y sus resultados se conocen en el momento.

También permite descubrir otras enfermedades que pueden ocasionar problemas respiratorios, sepsis o hipertensión pulmonar persistente, entre otras.

Los bebés que sean diagnosticados de una cardiopatía congénita crítica recibirán tratamiento en los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) de los tres hospitales públicos madrileños para estas patologías en edad pediátrica: Gregorio Marañón, La Paz y 12 de Octubre.

Por otro lado, el actual Programa de Cribado Neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas (conocido como prueba del talón) continuará ampliándose este año, incorporando 12 nuevas a las 23 que ya se detectan actualmente.

Este programa tiene una cobertura universal, con una participación del 100%. Cada año se diagnostican en la Comunidad de Madrid más de 70 casos de recién nacidos que padecen alguna de estas enfermedades.