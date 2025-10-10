La Comunidad critica el anuncio de Díaz de ampliar el permiso por fallecimiento porque "ahogaría" a los empresarios

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert López-Ibor, a 3 de octubre de 2025, en Loeches, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha criticado el anuncio de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ampliar el permiso por fallecimiento de hasta 10 días por ser una medida que "ahogaría una vez más" a los empresarios.

Lo ha manifestado este viernes ante los medios de comunicación desde la sede de su Consejería después de que, en los 'Desayunos Informativos' de Europa Press, Díaz anunciase que su ministerio presentará una nueva norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores y ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar.

"Yo creo que la señora Díaz ya no sabe cómo conseguir atención.

Primero fue la reducción de la jornada. Como no lo conseguía, pues pasó al registro de horarios, que en muchos casos sabemos que es imposible llegar. Para no perder el foco y para que el PSOE no canibalice Sumar, ahora presenta esta medida", ha censurado, en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, Albert ha alertado de que esta anuncio no tiene en cuenta "los costes" que supondrían a los empresarios y ha recalcado que les "ahogaría una vez más". "Esto acabaría con toda posibilidad de que una empresa fuera viable", ha zanjado.