La Comunidad critica que el delegado "trate de justificar su incompetencia" con el plan contra la violencia sexual

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este miércoles que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "trate de justificar su incompetencia" sacándose "un conejo de la chistera" con el Plan de Acción Contra la Violencia Sexual en la región.

"El delegado del Gobierno tiene un problema y es que trata de escurrir el bulto y echar culpas a otras administraciones públicas. Nosotros llevamos desde hace muchísimo tiempo trabajando con nuestros propios planes, los conoce o los debería conocer", ha afirmado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, ha subrayado que el Gobierno regional ya tenía "los derechos hechos" y ha subrayado que llevan denunciando desde hace tiempo "la falta de medios para la Policía, la Guardia Civil y la falta del compromiso del delegado" al respecto.

Además, García Martín le ha reprochado que trate de utilizar "la misma técnica" que pasa por "tratar de esconderse y decir que son otros los que no han hecho su trabajo". "Todos los madrileños saben que aquí el único que no hace su trabajo es el propio delegado", ha valorado.