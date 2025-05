La Comunidad critica que el Gobierno "hurte la información más mínima" sobre espacios de acogida para migrantes

Insta al Gobierno a "dimitir en bloque" por "no ser capaz" de afrontar retos como el del "caos migratorio"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este martes que el Gobierno de España "hurte la información más mínima" sobre los espacios de acogida para los migrantes y ha indicado que el Ejecutivo autonómico "tiene constancia" de que se están utilizando albergues y hoteles de la región, así como macrocampamentos como el de Carabanchel, Pozuelo o Alcalá.

Así, ha vuelto a criticar que el Ejecutivo madrileño se entere de esto a través de la información que le proporciona Policía Municipal y los medios de comunicación, ya que el Gobierno "lleva mucho tiempo sin compartir información" en materia de acogida, salvo que sea por vía de "preguntas directas".

Así se ha expresado el consejero en declaraciones a los periodistas desde la Oficina Central de Atención al Ciudadano tras ser preguntado por una información de 'Okdiario' que señala que el Gobierno aloja en Madrid "a inmigrantes ilegales en bajos de pisos transformados en albergues".

"(El Gobierno) lleva muchísimo tiempo hurtando la información más mínima, más necesaria a todas y cada una de las comunidades autónomas precisamente para que no denunciemos lo obvio, y es que estamos sumidos en un caos en nuestro país también en gestión migratoria", ha señalado.

Así, García Martín ha censurado que se estén habilitando "macrocampamentos sin ningún tipo de control en espacios que no están pensados para la acogida de personas". "Esta situación no es nueva, pero la desconocemos porque el Gobierno no da ningún tipo de información a otras administraciones, cuando tenemos responsabilidades con esas personas, tenemos que atenderlas en los servicios públicos que gestionamos desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas", ha trasladado.

UN GOBIERNO QUE "NO ES CAPAZ" DE AFRONTAR LOS RETOS

Por ello, el portavoz ha instado al Gobierno a "dar un paso atrás" y "dimitir en bloque" al considerar que no es "capaz" de afrontar retos como el del "caos migratorio", en el que hace "dejación de funciones".

"Si no es capaz de gestionar los servicios públicos, si no es capaz de poner freno a este caos migratorio, si no es capaz en definitiva de afrontar los retos que tiene nuestro país y los problemas que tienen nuestros ciudadanos, lo que tienen que hacer es dar un paso atrás, presentar la dimisión en bloque y dejar paso a otro gobierno que sí sea capaz de afrontar todos estos problemas que tiene nuestro país en este momento", ha concluido.