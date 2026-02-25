La Comunidad declara el 2026 como el Año del Medio Ambiente: más de 50 actividades para la mejora de recursos naturales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada hoy con carácter extraordinario en el Centro de Visitantes de Peñalara, en Rascafría. - COMUNIDAD DE MADRID

RASCAFRÍA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles un acuerdo para declarar 2026 como Año del Medio Ambiente, con más de 50 actividades dirigidas a la protección y mejora de los recursos naturales de la región.

La reunión del Ejecutivo autonómico se ha celebrado de manera extraordinaria en el Centro de Visitantes de Peñalara, ubicado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en Rascafría. Se trata así de una ocasión especial para poner en valor "el buen estado" de conservación de los ecosistemas madrileños.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que en estos años se ha trabajado en "la recuperación de la flora y la fauna autóctona". Además, ha señalado que se está reduciendo el riesgo de incendios forestales y "nunca se había realizado un impulso de estas características para mantener los bosques sanos frente a las plagas y frente al fuego".

La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con más del 49% de su superficie amparada por distintas figuras legales de protección y con enclaves de gran valor ecológico, como el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y los parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, del Sureste y del Curso Medio del Río Guadarrama, además de numerosos espacios periurbanos.

Los terrenos forestales ocupan el 55%, donde se consolida la recuperación de especies como el lince ibérico y el gato montés. Madrid es, igualmente, la comunidad con mayor porcentaje de superficie integrada en la Red Natura 2000, con cerca del 40%, por encima de la media nacional y europea.

A ello se suman más de 20.000 hectáreas de embalses y humedales, ríos donde ha regresado la nutria europea como indicador de calidad ambiental, y cielos que cada año acogen más ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro, buitre leonado y cigüeña negra, reflejo del equilibrio entre desarrollo y conservación.

PRESENTACIÓN DEL PLAN MADRID FORESTAL

En el marco del Año del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid se presentará el Plan de Impulso al Sector Forestal (Madrid Forestal), una iniciativa dotada con una inversión de 160 millones de euros destinada a la mejora y conservación del arbolado y la vegetación, así como a la prevención de incendios. Esta actuación contempla 44 medidas que se desarrollarán durante el periodo 2026/30.

Asimismo, se pondrán en marcha distintas propuestas e iniciativas que se sumarán a la labor de gestión forestal, rehabilitación de espacios naturales, cuidado de la biodiversidad y divulgación ambiental.

Entre ellas, destaca la creación de la Red de Observatorios de Fauna Silvestre y la ampliación de la red de Centros de Educación Ambiental, con la apertura de dos nuevas instalaciones en Arroyomolinos y Aranjuez.

Del mismo modo, el Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente participará en proyectos internacionales para la protección de especies amenazadas. Con el fin de reforzar la protección del patrimonio natural, se incorporarán 91 nuevos efectivos al Cuerpo de Agentes Forestales.

Entre los eventos previstos figura la celebración del 175º aniversario de Canal de Isabel II y, a finales de año, la primera edición de los Premios Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. También destaca la culminación del trazado inicial de Arco Verde, el gran corredor ambiental promovido por el Ejecutivo autonómico desde 2019 para conectar parques regionales y espacios naturales.

Se completará en los próximos meses su recorrido hasta alcanzar los 262 kilómetros, con la incorporación del nuevo Arco Verde Universidad. Además, se celebrará la tercera edición de su Cross.

Otro de los hitos será el centenario del Camino Schmidt, una popular ruta de senderismo en la Sierra de Guadarrama. Asimismo, el proyecto Life de la Unión Europea permitirá mejorar nueve humedales de la región; se seguirá avanzando en los trabajos de recuperación ambiental en la laguna de Arganda, y se creará el Premio Mujer Rural Santa María de la Cabeza, destinado a reconocer a las mujeres que viven y trabajan en municipios rurales.