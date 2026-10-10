La Comunidad declara BIC los quince murales de Sert que decoraron el Waldorf Astoria de Nueva York

La Sala de Arte de la Ciudad Financiera acoge a la Colección Banco Santander en una exposición que reúne más de 200 obras. Boadilla del Monte - SANTANDER FUNDACIÓN

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de conjunto de bienes muebles, los quince murales realizados por Josep Maria Sert i Badia para el comedor de gala del hotel Waldorf Astoria de Nueva York.

La publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), consultada por Europa Press, destaca el valor histórico y artístico de unas obras que supusieron el primer encargo público de Sert en Estados Unidos y contribuyeron a su consagración internacional.

Los murales, actualmente expuestos al público en el espacio expositivo de la Ciudad Financiera del Grupo Santander en Boadilla del Monte, fueron pintados entre 1929 y 1930 con óleo y pan de plata sobre lienzo.

El conjunto está formado por 'Las bodas de Camacho', 'La charanga', 'Guitarras y bandurrias', 'Castellers', 'La siesta', 'El astrólogo', 'La buenaventura', 'Los borrachos', 'El forzudo', 'Los toros', 'El saltocarnero', 'Funámbulos', 'Bailarines', 'Los trapecios' y 'Caballerías'.

DEL WALDORF ASTORIA A BOADILLA DEL MONTE

Sert recibió en 1929 el encargo de decorar uno de los dos comedores del Waldorf Astoria, coincidiendo con el cambio de emplazamiento del hotel neoyorquino.

Los paneles fueron realizados entre la segunda mitad de ese año y la primavera de 1930 en el taller del artista en Villa Segur, en París. A mediados de 1931 fueron instalados en el comedor de gala del hotel, que pasó a denominarse 'Sert Room'.

En esta sala, Xavier Cugat dirigió una orquesta durante 16 temporadas y se celebró el programa radiofónico 'Cenas en el Waldorf Astoria'. El espacio apareció también en películas y fue uno de los centros de moda de Nueva York hasta la década de 1960.

El hotel desmontó los murales durante unas obras de remodelación acometidas en 1972. Unos anticuarios trasladaron entonces los quince paneles a Barcelona para exponerlos y buscar un comprador.

En 1973 fueron a parar al Palacio de Pedralbes dentro de una exposición dedicada a Sert, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y Patrimonio Nacional. Ese mismo año los adquirió el Banco Exterior de España y en 1976 pasaron al Banco Urquijo mediante una operación de compra de activos.

Los murales participaron en 1987 en otra exposición sobre el artista celebrada en el Palacio de Velázquez del parque del Retiro de Madrid. Finalmente, en 2005 fueron trasladados al espacio expositivo de la Ciudad Financiera del Grupo Santander en Boadilla del Monte.

UN CONJUNTO INSPIRADO EN EL QUIJOTE Y GOYA

Las quince composiciones desarrollan escenas de temática hispánica inspiradas en la España del Siglo de Oro, 'El Quijote', el costumbrismo y la obra de Francisco de Goya.

El panel central y de mayores dimensiones, 'Las bodas de Camacho', mide 4,20 metros de alto por 6,40 de ancho y toma como referencia el episodio cervantino protagonizado por Camacho, Quiteria y Basilio. Don Quijote y Sancho Panza aparecen también representados en la escena.

El resto de los murales alcanza igualmente los 4,20 metros de altura, con diferentes anchuras, y muestra músicos populares, bailarines, equilibristas, trapecistas, campesinos, toros, borrachos, animales de carga y personajes vinculados con fiestas y ambientes de taberna.

El BOCM señala que estas escenas poseen un carácter lúdico, festivo y teatral, aunque incorporan también elementos extraños, grotescos e irónicos. Las composiciones se organizan en diferentes niveles escalonados y recurren a grandes cortinajes para enmarcar las escenas y ampliar visualmente sus dimensiones.

La teatralidad, el barroquismo, la composición dinámica y la exaltación del ejercicio físico se combinan con una estética próxima al 'art déco'.

Sert empleó una base de pan de plata sobre la que aplicó óleo mediante veladuras en tonos siena, negro y carmín. El artista utilizaba la plata para potenciar la luz, los contrastes y el volumen de las figuras.

PRIMER GRAN ENCARGO PÚBLICO EN ESTADOS UNIDOS

Nacido en Barcelona en 1874, Josep Maria Sert desarrolló buena parte de su carrera en París y se especializó en grandes conjuntos decorativos. El BOCM lo define como uno de los grandes muralistas europeos del periodo de entreguerras.

Antes del encargo del Waldorf Astoria había trabajado en residencias y edificios europeos y había colaborado con los Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev.

El éxito de los murales neoyorquinos contribuyó a abrirle las puertas de otros proyectos internacionales, como las pinturas del Rockefeller Center de Nueva York y las del salón del Consejo de la Sociedad de Naciones en Ginebra.

El conjunto del Waldorf Astoria está considerado en el expediente uno de sus mejores trabajos decorativos de carácter profano y se ha conservado íntegramente.