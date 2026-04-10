La Comunidad descarta prolongar la L11 de Metro en Leganés, que ya tiene una cobertura "amplia" de transporte público

Archivo - Metro La Fortuna en el barrio La Fortuna de Leganés - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid descarta prolongar la Línea 11 de Metro en Leganés, con una población cercana a los 200.000 habitantes, al considerar que cuenta actualmente con "una cobertura amplia, intermodal y consolidada" de transporte público.

Así lo ha apuntado el director del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero, ante la propuesta planteada desde Más Madrid para aprovechar la ampliación sur de la Línea 11 de Metro hasta Cuatro Vientos para llevar el suburbano a Leganés y conectar con MetroSur desde La Fortuna.

En su intervención en la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid, el máximo responsable del CRTM ha subrayado que la localidad cuenta actualmente con Metro, a través de la Línea 12 y con estaciones "plenamente integradas" en el casco urbano --San Nicasio, Leganés Central, Hospital Severo Ochoa, Casa del Reloj, Julián Besteiro, El Carrascal-- y de la estación de la L11 de La Fortuna. "Estas líneas ofrecen frecuencias de entre 5 y 6 minutos en hora punta y entre 7 y 9 en hora baja", ha recalcado.

Igualmente, ha recordado que dispone además de red de Cercanías, con la línea C-5 que conecta de forma directa con Madrid y con otros municipios del sur y unas frecuencias programadas en torno a 5 y a 6 minutos en hora punta, y un "extensa red" de autobuses urbanos e interurbanos que conectan con nodos estratégicos de Madrid.

"Por tanto, Leganés ya está conectado al Metro de Madrid", ha remarcado Rodríguez Sardinero, que ha insistido en que se seguirá "mejorando y optimizando" en cualquier caso este sistema.

"No se contempla en estos momentos ni a corto ni a medio plazo. Como comprenderán las obras de Metro, no son de corto ni medio plazo, pero seguimos trabajando y seguimos planificando para que, sin lugar a duda reforcemos la calidad, la fiabilidad y la coordinación en función de esa demanda de movilidad que hay que darle a los vecinos de Leganés", ha indicado.

En la misma línea, el director gerente del CRTM ha recordado que se han llevado a cabo estudios previos que apuntan además a que no existe esa demanda. Según ha apuntado, se llevó a cabo un análisis en el 2018 con la idea de prolongar la Línea 11 desde La Fortuna hasta la conexión con Línea 12, contemplando tanto conexión en San Nicolás como una nueva estación en Poza del Agua. "Conclusiones claras. Demanda estimada entre 500 y 1.000 viajeros diarios por estación. Insuficiente para justificar una inversión en esos momentos", ha indicado.

Además, en el año 2023 se volvió a hacer otro estudio, con una conexión mediante bifurcación denominada 'Y', que es algo de dificultad técnica relevante pero que se puede hacer, y en ese caso la demanda estima era de entre 2.000 y 4.000 viajeros diarios por estación, "superior a la anterior" pero también insuficiente.

"Sigue siendo necesario valorar las cifras en el conjunto de la red donde existen abstracciones con mayor impacto y mayor prioridad", ha apuntado el máximo responsable del CRTM.

Desde Más Madrid, la diputada María Acín ha defendido esta extensión de la Línea 11 hasta conectar con MetroSur y ha recordado que el 78% de las personas trabajadoras de Leganés se desplaza diariamente fuera del municipio y cerca de 60.000 vecinos viajan directamente hacia la ciudad de Madrid. "Los desplazamientos diarios actualmente suponen un total de 49 minutos, lo cual afecta a tu vida cotidiana", ha remarcado.

Así, ha afeado la negativa de la Comunidad. "Las prioridades las tienen claras: no extender el Metro a Leganés, no extender el metro de Móstoles y Alcorcón y extender otras líneas que yo creo que ustedes creen que ahí tienen un caladero de votos pero no daría tan seguro", ha alegado.