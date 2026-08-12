La Comunidad despliega un dispositivo especial para reforzar la seguridad y la prevención de incendios por el eclipse

El director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), Pedro Antonio Ruiz, ha supervisado el operativo del eclipse en Buitrago del Lozoya - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid va a desplegar este miércoles un dispositivo especial para reforzar la seguridad y la prevención de incendios durante el eclipse solar.

Según recoge el Ejecutivo autonómico en un comunicado, el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), Pedro Antonio Ruiz, ha supervisado el operativo en Buitrago del Lozoya, donde el Gobierno regional ha organizado varias actividades lúdicas en torno al evento astronómico.

Se ha activado el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) en Situación Operativa 0, para realizar un seguimiento preventivo y preparar la movilización inmediata de los recursos ante cualquier incidente.

En caso de ser necesario, se podrá informar a los ciudadanos sobre posibles evacuaciones, rutas de escape seguras o restricciones perimetrales, a través del sistema ES-Alert. Además, la ASEM112 dispondrá al completo de los medios y efectivos del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA).

La Comunidad de Madrid toma esta medida ante la previsión de desplazamientos de población hacia los lugares con mejores condiciones de visualización, como es la zona norte de la región, donde se espera una mayor afluencia de personas.

Por ello, la Agencia va a movilizar hasta 29 patrullas de agentes forestales durante la mañana y 28 por la tarde, además de las de guardia para garantizar la cobertura nocturna. A ellos se sumará el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE), con siete vehículos y 20 voluntarios en la Sierra de Guadarrama y la Sierra Norte.

Por su parte, el Centro de Emergencias Madrid 112 incorporará siete gestores adicionales en los turnos de tarde y noche. El dispositivo se completa con el refuerzo de los efectivos del Cuerpo de Bomberos autonómico en los parques situados en las zonas con mayor previsión de público.

También con la ampliación de horario hasta las 22 horas de los Puntos de Incendio Forestal (PIF), una hora más de su funcionamiento habitual durante la época de alto riesgo.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS

La ASEM112 ha trabajado de forma preventiva en colaboración con los ayuntamientos que han previsto organizar actividades públicas para contemplar el eclipse, trasladándoles recomendaciones en materia de seguridad, emergencias y protección civil.

Entre las principales indicaciones se encuentra la necesidad de mantener libres los accesos para los vehículos de emergencia, disponer de personal de información y apoyo, contar con medios básicos de primeros auxilios y comunicación y establecer protocolos de aviso, atención y evacuación.

Asimismo, recuerda que este evento coincide con la época de peligro alto de incendios forestales, por lo que se deben extremar las precauciones en los espacios naturales. En este sentido, está prohibido encender fuego en terreno forestal y en zonas recreativas hasta el 31 de octubre y se mantiene la prohibición general de realizar barbacoas durante la jornada, incluso en lugares autorizados.

Igualmente, se aconseja a los ciudadanos elegir sitios amplios y seguros para observar el eclipse, preferentemente instalaciones deportivas, explanadas u otros lugares que permitan una adecuada movilidad y evacuación en caso necesario. También deberán utilizarse exclusivamente gafas homologadas para observar este fenómeno. Además, se recuerda que ante cualquier situación de emergencia se debe llamar al 112 y seguir en todo momento las instrucciones de los servicios de emergencia.