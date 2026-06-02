La Comunidad destaca el "nuevo récord histórico" en afiliación y los más de 445.000 autónomos en la región

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba este jueves, con la mayoría a - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha destacado el "nuevo récord histórico" en los datos de afiliación del mes de mayo, así como los más de 445.000 autónomos que hay en la región.

"Los datos de paro y afiliación del mes de mayo confirman que la Comunidad de Madrid es el motor de empleo en España. Ninguna región crea más empleo que la Comunidad de Madrid y lo hacemos mientras el paro cae al nivel más bajo en un mes de mayo desde 2008", ha subrayado este martes en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Lo ha manifestado tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó un 1,39% en mayo con 3.834 desempleados menos en relación al mes de abril, hasta alcanzar la cifra global de 272.542 personas en paro.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en mayo la mayoría de veces en la región (28 veces) mientras que ha subido en 3 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2023.

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de mayo subió un 0,6% en relación al mes anterior, y ganó una media de 25.082 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 3,37% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 127.841 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.920.267 personas.

Albert ha detallado que la región se acerca ya a los cuatro millones de cotizantes y ha remarcado que "casi uno de cada cuatro empleos que se crean en España, creciendo casi un punto por encima de la media nacional". "Son más de 127.000 puestos de trabajo en 12 meses o lo que es lo mismo, 350 cada día", ha añadido.

Según el Ejecutivo autonómico, la región madrileña ha creado el 23,1% de todos los nuevos empleos, con un alza de los indefinidos de (+10.357), un 13,2% más respecto a 2025, estadística que contrasta con el descenso nacional del 0,4%.